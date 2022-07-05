Оператор НТВ был ранен в результате украинского обстрела ДНР
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СК РФ установит обстоятельства, при которых съемочная группа НТВ попала под украинский обстрел в ДНР, сообщило ведомство. В результате обстрела был ранен оператор Максим Беликов.
Беликов и корреспондент НТВ Илья Ушенин во время работы попали под плотный минометный огонь со стороны украинских сил в районе Славянска. Как сообщил канал, они смогли покинуть опасную зону, но Беликов получил повреждения руки. При этом он продолжил вести съемку. Видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности украинских сил. «Следователи СК РФ установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления», – приводит ТАСС текст сообщения СК.
Напомним, что ассистент оператора телекомпании «ТВ Центр» Андрей Алексеев также был ранен в Донецке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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