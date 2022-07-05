Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z

Народная артистка РФ Надежда Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z. Z – один из символов специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Бабкина дала интервью каналу «Крым-24».

30 июня в Ялте прошел Фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Бабкиной, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.

—