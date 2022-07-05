Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z
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Народная артистка РФ Надежда Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z. Z – один из символов специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Бабкина дала интервью каналу «Крым-24».
30 июня в Ялте прошел Фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Бабкиной, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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