 

Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z

05.07.2022, 1:18, Новости дня
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Народная артистка РФ Надежда Бабкина появилась в эфире крымского ТВ в футболке с буковой Z. Z – один из символов специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Бабкина дала интервью каналу «Крым-24».

30 июня в Ялте прошел Фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Бабкиной, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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