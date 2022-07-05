Hamburger Abendblatt – сенатор Гамбурга призвал горожан готовиться к нормированной подаче тепла и горячей воды зимой

Германия сейчас переживает гораздо более тяжёлый энергетический кризис, чем кажется многим, заявил сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан в интервью Hamburger Abendblatt. По его словам, нельзя просто остановить некоторые отрасли промышленности, потому что тогда их оборудование придёт в негодность. Поэтому жителям Гамбурга надо рассчитывать на нормированную подачу газа и на то, что горячая вода в зимний период будет подаваться только в определённые часы.



AP

По словам сенатора Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенса Керстана, не только предприятиям, но и частным домохозяйствам придётся рассчитывать на нормирование подачи газа в зимний период. «Во всяком случае, это не исключено», — заявил политик в интервью газете Hamburger Abendblatt.

Некоторые отрасли промышленности, такие как алюминиевая, медная или стекольная, не могут быть просто отключены, «аппаратура сразу бы пошла на металлолом». По этой причине, возможно, придётся ограничить поставки газа в частные дома в зимний период, пояснил сенатор Керстан.

Он призвал компании подготовиться к нехватке газа. «Компании должны знать об этом. Было бы неправильно, если бы промышленность сейчас сказала: мы сделали всё для экономии, дальнейшие меры слишком дороги для нас», — отметил Керстан. По его словам, это может аукнуться им зимой.

В связи с продолжающимся масштабным ростом цен на энергоносители Керстан ждёт от федерального правительства новых пакетов помощи, особенно для людей с низкими доходами. Поскольку РФ теперь поставляет на 60% меньше газа, коммунальным предприятиям приходится получать его на международных рынках по цене в 6—8 раз выше.

«Мы находимся в гораздо худшем кризисе, чем многие осознают», — предупредил Керстан в интервью немецкой газете. По его словам, пожар разгорается уже давно — «даже если летом мы этого не замечаем». Сенатор призвал людей отказаться от наполнения ванн, принимать душ побыстрее, установить экономичные душевые лейки и современные термостаты, а также лучше отрегулировать обогреватели. «Чем больше мы сэкономим сейчас, тем лучше будет зимой, потому что хранилища наполнятся», — пояснил он.

Керстан отверг обвинения лидера партии и парламентской фракции ХДС Фридриха Мерца в том, что он выступает против продления срока службы атомных электростанций по идеологическим причинам. «Мы, зелёные, возобновляем работу угольных электростанций и планируем платформы СПГ. Я не позволю партии, которая в данной ситуации по идеологическим причинам выступает против ограничения скорости, обвинять меня в идеологической мотивации», — заявил сенатор по вопросам окружающей среды.

Более того, атомные электростанции технически бесполезны в этой ситуации, поскольку, в отличие от газовых, они не могут быть использованы только временно для того, чтобы справиться с максимальной нагрузкой на систему энергоснабжения. Кроме того, уран для топливных стержней поставляется в основном из России. «В отличие от Мерца, государственные министры от ХДС/ХСС даже не говорят о такой ерунде», — подчеркнул Керстан в интервью Hamburger Abendblatt.