Курение связали с повышенным риском развития шизофрении и депрессии

Сотрудники Бристольского университета выяснили, что курение негативно сказывается на ментальном здоровье человека. Особое негативное влияние эта вредная привычка оказывает на тех, кто предрасположен к развитию проблем с психикой.

Специалисты провели анализ данных нескольких обзоров на эту тему, которые включали в себя исследования людей различного возраста. Размеры же выборок также весьма отличались – от 59 человек до более чем 90 тысяч добровольцев. Оказалось, курение связано с увеличением риска развития шизофрении на 53%.

Для точного подтверждения данных необходимы новые исследования. В последующих работах эксперты планируют выяснить, каким именно образом курение повышает риск развития различных психических заболеваний.