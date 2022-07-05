Скандалы: Опять Керимов

Минфин США заморозил активы российского олигарха на $1 млрд

После начала спецоперации России в Украине американские власти начали активно искать активы российских бизнесменов и чиновников, оказавшихся под санкциями. Только за три месяца Вашингтон обнаружил и заблокировал активов россиян на сумму $30 млрд. И вот новый «улов»: министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, которые связаны, по данным этого ведомства, с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Он находится под санкциями США с 2018 года. Forbes оценивает состояние Керимова в $4 млрд.

В сообщении американского Минфина по этому поводу сказано, что заморожены средства траста Heritage Trust, созданного в 2017 году для управления активами Керимова:

«Истинный владелец был скрыт за сетью фиктивных компаний, однако властям США удалось установить, что некоторые финансовые вливания в Heritage Trust были связаны с российским бизнесменом. Позднее этот траст инвестировал деньги в крупные государственные и частные компании…»

Сообщается также, что бенефициаром этого траста является депутат Госдумы и племянник Керимова Руслан Гаджиев, в марте этого года тоже попавший под антироссийские санкции.

«Новые Известия» уже сообщали, что в мае яхта Amadea стоимостью $300 млн, предположительно принадлежащая Керимову, была задержана на Фиджи и передана решением суда этого островного государства властям США.

Оригинал материала: “Новые Известия”