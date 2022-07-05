 

Украина и Швеция обсудили военное сотрудничество

05.07.2022, 0:22, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он и глава правительства Швеции Магдалена Андерссон подписали совместное заявление о ключевых вопросах двусторонних отношений.

Зеленский рассказал, что «в совместном заявлении зафиксировали ключевые вопросы для обоих государств». В частности, он назвал сферы «оборонного сотрудничества, сотрудничества в сферах атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины». По его словам, «в истории двусторонних отношений Украины и Швеции это первый такой документ», передает ТАСС.

Стороны заявили о намерении расширять сотрудничество в соответствии с межправительственными соглашениями. Зеленский и Андерссон приветствовали сотрудничество в секторе безопасности Украины и развитие ее возможностей в разминировании, а также партнерство в поставках ядерного топлива Киеву. Заявлено о потенциале сотрудничества между украинским Энергоатомом и Westinghouse Electric Sweden AB. Швеция обещала Киеву поддержку имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, обсуждалось участие Швеции в восстановлении Украины.

Напомним, Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним. В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО принимать Украину в альянс и решили не предпринимать шагов для вступления в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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