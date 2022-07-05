 

Крупнейшие нефтесервисные компании отказались от проектов в Иракском Курдистане

05.07.2022, 0:22, Новости дня
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Компании Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton объявили о прекращении участия в разработке месторождений в Иракском Курдистане, сообщило министерство нефти Ирака.

Крупнейшие в мире нефтесервисные компании официально сообщили министерству, что «не станут подавать заявки на новые проекты в Курдистане в соответствии с решением федерального суда». Сейчас они, по сообщению ведомства, заняты «ликвидацией и закрытием существующих тендеров и контрактов», передает ТАСС со ссылкой на Iraqi News Agency.

Напомним, Федеральный верховный суд Ирака признал региональный закон курдской автономии о нефти и газе неконституционным. Решение суда запрещает Эрбилю напрямую сотрудничать с иностранными компаниями в нефтегазовой сфере. Отметим, что мировые цены на нефть в понедельник начали расти на опасениях снижения предложения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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