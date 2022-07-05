Подданному Швеции в ДНР предъявлено обвинение в наемничестве

Сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе подданному Швеции предъявлено обвинение в наемничестве, сообщил источник в силовых структурах ДНР.

Источник ТАСС заявил, что против гражданина Швеции открыто уголовное дело по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). Сейчас проводятся «следственные действия». Имя наемника источник раскрывать не стал в интересах следствия. Официально ДНР не подтверждала эту информацию.

Напомним, в июле в ДНР было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. Хили и Хилл были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

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