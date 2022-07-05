От костюма-пижамы до элегантных платьев: главные модные тренды лета-2022

В жару женщинам хочется выглядеть модно, красиво и стильно. Этого легко можно добиться, если добавить в гардероб всего несколько вещей, которые хорошо сочетаются между собой и могут придать образу оригинальности.

Свободное платье с воланами

Длина такого наряда может быть любой. Эта модель удобна и не сковывает движений, идеально подходит для прогулок в жаркие дни. Такое платье можно носить с сандалиями на толстой подошве, босоножками на каблуке или с кроссовками.

Костюм в пижамном стиле (главное фото)

Широкие брюки в сочетании с рубашкой или жакетом оверсайз из легкой ткани придают женственности и привлекают своей простотой. Однотонный костюм удлиняет силуэт и делает визуально стройнее.

Брюки карго или палаццо

Эти фасоны очень актуальны для лета 2022 года. В сочетании с коротким топом и босоножками на небольшом каблуке можно создать модный и оригинальный летний образ.

Шорты

Шорты, напоминающие мужские модели, – настоящий тренд сезона. Их можно носить с футболкой, жакетом, рубашкой. Шорты могут быть с верхом одного тона или другого. Они отлично подойдут смелым женщинам и добавят образу разнообразия.

Звериный принт

Вещи с животным принтом – леопарда, тигра, зебры – пользуются особой популярностью в 2022 году. Это может быть платье, брюки, топ и даже аксессуары: косынка, сумочка, обувь.

Бейсболка

Головной убор из легких тканей летом можно носить с любой одеждой, и даже платья не являются исключением. Стильно смотрятся бейсболки черного и белого цветов. Модными являются и яркие цвета, и пастельные.

Юбки и брюки плиссе

Летом 2022 года актуальными остаются плиссировки, сшитые из легких тканей пастельных оттенков.

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Бандо как самостоятельный предмет одежды

Бандо или верхнюю часть бикини можно носить с жакетом или рубашкой. В жаркую погоду это станет отличным решением.

Платья с вырезами

Летом 2022 года в моду вошли платья с вырезами разных форм: овальной, треугольной, круглой и пр.

Яркая бижутерия

Цветные украшения из пластмассы, камней, бисера хорошо смогут дополнить любой образ.