Почему не держатся тени на веках, или Как избежать некоторых распространенных ошибок нанесения макияжа

Сделать красивый макияж, который будет держаться на протяжении всего дня, зачастую бывает не так уж и просто. Даже если есть проверенный годами мейкап, который отточили просто до совершенства, никто не застрахован от совершения ошибки.

Визажист Лан Нгуен-Греалис рассказала о том, какие могут быть распространенные ошибки, а также как создать полный гламур при помощи правильного макияжа.

Визажист работает со многими знаменитостями, поэтому точно знает, как сделать так, чтобы выглядеть просто безупречно. Вот несколько самых распространенных ошибок.

Отсутствие подготовки кожи

Визажист специализируется на средствах по уходу за кожей и праймерах, которые придают кожным покровам сияние.

Макияж может сделать очень многое, однако, чтобы он выглядел наилучшим образом, требуется чистое и увлажненное лицо.

В арсенале Нгуен-Греалис можно найти множество средств по уходу за кожей, но предпочтение она отдает корейским косметическим брендам. Такие средства сохраняют кожные покровы увлажненными.

Тени скатываются или не держатся

Частой проблемой с макияжем является то, что тени никогда не остаются на месте. Особенно часто эта проблема встречается у тех, у кого глубоко посаженные глаза. В итоге получается так, что тени хорошо выглядят только лишь при нанесении, но вскоре они оседают в складках и к концу дня полностью исчезают.

Стоит нанести рассыпчатые тени для век поверх кремовой формулы того же оттенка. Чтобы выглядеть превосходно, стоит использовать два продукта, а не один.

Если веки нависшие, то нужно наносить тени выше складки века. Этот прием позволит глазам выглядеть визуально больше.

Сильно накрашенные брови

Когда брови слишком сильно накрашены, то они могут выглядеть слишком тяжелыми. Визажист Нгуен-Греалис говорит о том, что важно добиться естественной четкости.

Стоит применять скошенную кисть для теней и тени для век, соответствующие натуральному оттенку бровей. Это не только создаст эффект мягкого фокуса, но и поможет устранить совершенно любые неточности, просто проведя кистью по бровям.

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Неправильное нанесение подводки для глаз

Чтобы линия подводки была идеальной, стоит рисовать ее от нижней линии ресниц, а не от верхней. Нужно просто провести линию карандашом и хорошо ее растушевать плоской кистью для теней, соединяя ее с самым краем линии роста верхних ресниц.

Это позволит добавить выразительности и четкости взгляду, немного приподнимая и удлиняя глаза.

Если часто слезятся глаза или же подводка не держится так долго, как хотелось бы, то рекомендуется закрепить ее при помощи теней.

Если хочется сделать макияж более гламурным, то можно добавить накладные ресницы.

Не закреплять макияж

Несмотря на то что макияж clean girl сейчас в тренде, он не всегда самый стойкий. Если вы действительно хотите, чтобы ваш мейкап сохранялся в течение всего напряженного дня, то вам нужно закрепить любые кремовые или жидкие средства с помощью пудры, чтобы к концу дня не остаться без макияжа.

Если румяна слишком быстро тускнеют, то нужно нанести их кремовую версию под пудровые, чтобы зафиксировать эффект контуринга.