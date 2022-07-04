Обозреватель The Times – такого разделения в США не было со времён Гражданской войны

Соединённые Штаты не были так разделены со времён Гражданской войны, пишет в своей статье для The Times профессор Оксфордского университета Адам Смит. По его словам, хотя вторая гражданская война, похожая на первую, маловероятна, своего рода разрыв вполне возможен.



AP

Соединённые Штаты, раздираемые ныне культурными войнами и спорами по поводу оружия, абортов и выборов, не были настолько разделены со времён Гражданской войны, пишет в своей статье для The Times профессор Оксфордского университета Адам Смит.

«Что случилось с сияющим градом на холме — и что с ним будет дальше?» — задаётся вопросом автор.



По мнению Смита, разногласия в Америке нарастают уже два-три десятилетия, причём всё более быстрыми темпами. Географические линии разделения до боли знакомы: в 2020 году из 15 штатов, которые накануне Гражданской войны разрешали рабство, 13 проголосовали за Трампа. Исключениями стали Джорджия, где разрыв между соперниками был минимальным, и Вирджиния, хотя Западная Вирджиния, входившая в состав штата в 1860 году, подавляющим большинством голосов проголосовала за теперь уже бывшего президента США.



Как полагает автор, наиболее тревожным для Америки событием стал крах веры в легитимность национального правительства.



Опрос NPR, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 58% американцев не доверяют Верховному суду, а, согласно опросу Чикагского университета, более четверти американских избирателей считают, что вскоре может возникнуть необходимость «поднять оружие против правительства».

Если правительство более не считается основанным на согласии тех, кем оно управляет, то перспективы мрачны, подчёркивается в статье.

«Вторая гражданская война, похожая на первую, маловероятна, не в последнюю очередь потому, что у федерального правительства теперь есть ядерное оружие, — пишет Смит. — Но своего рода разрыв вполне возможен».

В течение последних 50 лет можно было представить себе, что Соединённые Штаты будут двигаться к ещё большему союзу, при котором Верховный суд гарантировал бы всё больше прав, а федеральное правительство имело бы возможность осуществлять регулирование на национальном уровне. Однако теперь эти предположения выглядят ошибочными.



Впереди замаячило альтернативное будущее, в котором споры и связанные с выборами всплески насилия становятся обычным явлением. Федеральное правительство по-прежнему будет отвечать за огромные, общие вооружённые силы, в то время как республиканская Америка и демократическая Америка будут становиться все более антагонистическими образованиями, соревнуясь за лояльность группы неопределившихся штатов. Даже единый рынок США окажется под угрозой, поскольку штаты в борьбе за распределение национальных ресурсов будут принимать разные стандарты.



Легко себе представить, что с республиканским большинством в Верховном суде и избирательной системой, дающей преимущество сельским республиканским штатам, крупные демократические штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, будут настаивать на всё большей и большей автономии. Демократическая Америка вносит чистый вклад в федеральный бюджет, в то время как республиканские штаты, такие как Миссисипи, Западная Вирджиния и Алабама, живут за счёт федерального «благосостояния». «Права штатов» — самый бессмысленный лозунг в американской истории — могут быть переделаны либералами, усугубив великий американский раскол, полагает автор.



Однако, по мнению Смита, возможны и более обнадёживающие варианты будущего. Возможно, как и в случае с провалом сухого закона в 1920-х годах, произойдёт культурный сдвиг, который изменит условия дебатов. Возможно, авторитаризм, заразивший Республиканскую партию, исчезнет.

Многое зависит от того, смогут ли и «голубая» демократическая Америка, и «красная» республиканская Америка и дальше обеспечивать свой средний класс участием в тех отдельных мирах, которые они выстраивают. Ведь, несмотря на разногласия и институциональный склероз, потускневший потенциал Соединённых Штатов сохраняется до сих пор, поскольку большую часть времени страна даёт простым людям вполне обоснованную надежду на процветание. Если для половины страны это уже будет не так, то нынешняя холодная гражданская война может перерасти в горячую, подытоживает свою статью для The Times Адам Смит.