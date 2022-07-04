 

Сахарную свеклу использовали для создания безопасного пластика

04.07.2022, 23:09, Разное
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Красноярские ученые рассказали о том, что с помощью патоки сахарной свеклы им удалось разработать новый безопасный пластик, который точно найдет свое применение в различных сферах промышленности.

В основе пластика не только патока сахарной свеклы, но и природный штамм бактерий Cupriavidus necator. Сладкая среда необходима микроорганизмам для синтеза сополимеров. В результате эксперимента ученые уже получили первые образцы безопасной пластмассы.

Ключевое преимущество разработки в том, что она биоразлагаемая, поэтому не наносит вреда природе, животным и человеку. Применять такой пластик можно ив сельском хозяйстве, фармацевтике или в медицине.



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