 

Скандалы: Болгарская криптокоролева вошла в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

04.07.2022, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ружа Игнатова обвиняется в том, что похитила более 4 миллиардов долларов через основанную ею финансовую пирамиду OneCoin

42-летняя болгарка Ружа (Руя) Иванова вошла в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников, сообщает The Daily Mail. Она обвиняется в присвоении более 4 миллиардов долларов, которые похитила через финансовую пирамиду OneCoin. Игнатова родилась в Софии, в десять лет переехала с родителями в Германию, где закончила университет. Юрист по образованию, в 2014 году Игнатова учредила компанию OneCoin, продававшую через интернет видеоуроки, обучавшие людей пользоваться криптовалютой.

В бесплатном ознакомительном пакете имелась электронная книга «Думай и богатей», а в платных, стоимость которых варьировалась от 110 до 118 000 евро, – некоторое количество токенов, на которые можно было приобрести цифровую валюту ванкойны и обменяться ею с другими пользователями. При этом на сайте упоминалось о том, что ванкойны не более чем условная единица, обучающая работать с криптовалютой, и не имеют под собой никакого реального обеспечения.

Игнатова работала по бизнес-модели финансовой пирамиды – ее задачей было подтолкнуть покупателей к продаже дополнительных пакетов OneCoin друзьям и родственникам, благодаря чему тот, кто находился на более высокой ступени пирамиды, получал выплату. За четыре годы Игнатовоу удалось привлечь 4 миллиарда долларов. Покупателями были не только европейцы: например, за первое полугодие 2016 года более 2/3 поступлений пришло из Китая (около 425 млн евро), по 30 млн евро принесли Германия и Великобритания, около 25 млн – США. Постепенно росла доля небогатых африканских и азиатских стран.

«Мишенью Игнатовой были люди, которые, возможно, не до конца понимали все тонкости криптовалют, но были тронуты впечатляющим резюме основательницы и маркетинговыми стратегиями, используемыми OneCoin», – говорится в заявлении ФБР. Звездным часом криптокоролевы было выступление на лондонском стадионе «Уэмбли», когда Игнатова провозгласила, что ее криптовалюта вскоре обгонит биткоин. Через год после начала работы компании в печати стали появляться публикации о том, что у OneCoin есть все признаки финансовой пирамиды. Эксперты предупреждали, что ванкойны не отвечают условиям криптовалюты, в том числе не имеют технологии блокчейна.

В октябре 2017 года окружной суд США в Нью-Йорке выдал ордер на арест Игнатовой, которая в то время вела роскошный образ жизни в Софии. В последний раз ее видели в аэропорту болгарской столицы, откуда она рейсом Ryanair вылетела в Афины, с тех пор об Игнатовой нет никаких сведений. Следователи предполагают, что ее предупредили об опасности.

Предполагается, что она могла путешествовать по поддельному немецкому паспорту в Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Россию, Германию. Также есть версия, что она хирургическим путем изменила свою внешность, чтобы избежать поимки. Газета Times назвала предприятие Игнатовой «одной из крупнейших афер в истории», а BBC в 2019 году выпустило о ней серию подкастов «Пропавшая криптокоролева» (The Missing Cryptocueen).

В обвинительном заключении против Игнатовой, датированном 2018 годом, она обвиняется в сговоре и совершении мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с ценными бумагами. За информацию, которая приведет к поимке Игнатовой, назначено вознаграждение 100 000 долларов. За 72-летнюю историю ФБР она всего лишь 11-я женщина, внесенная в его список самых разыскиваемых преступников.

Десятка самых разыскиваемых преступников ФБР

Наряду с Ружей Игнатовой, в настоящее время в этот список входят:

  • Арнольдо Хименес: разыскивается за предполагаемое жестокое убийство своей жены, которое совершил в 2012 году на следующий день после свадьбы.
  • Алексис Флорес: разыскивается за похищение, изнасилование и убийство пятилетней девочки в Филадельфии в 2000 году.
  • Хосе Родольфо Вильярреал-Эрнандес: мексиканец, босс наркокартеля. Разыскивается по подозрению в организации убийства человека в штате Техас в 2013 году, а также по подозрению в организации многочисленных убийств в Мексике.
  • Юлан Адонай Арчага Кариас: разыскивается по обвинению в рэкете, торговле наркотиками и оружием. Считается лидером гондурасского филиала международного преступного синдиката MS-13, или Mara Salvatrucha («Бригада сальвадорских бродячих муравьев»)
  • Рафаэль Каро-Кинтеро: разыскивается за убийство федерального агента в 1985 году. Считается основателем Гвадалахарского наркокартеля.
  • Юджин Палмер: разыскивается за убийство своей невестки, застреленной из дробовика в 2012 году
  • Бхадрешкумар Четанбхай Патель: гражданин Индии, разыскивается за убийство своей жены в штате Мэриленд в 2015 году
  • Алехандро Росалес Кастильо: разыскивается за убийство своей бывшей девушки в 2016 году
  • Джейсон Дерек Браун: разыскивается за убийство и вооруженное ограбление в 2014 году

 

Оригинал материала: “Новые Известия”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Светлана Ходченкова впечатлила поклонников демонстрацией своей тренировки

06.05.21 / Зеленский включил Ивангая в нацсовет по делам голодомора, а Дудя – в санкционный список

15.04.21 / Начался «Большой солнечный минимум» который продлится до 2070 года

31.07.20 / Скандалы: Тайные метры Михаила Дегтярева

29.05.21 / Ткань потолще, каблуки повыше: как правильно носить облегающие платья (и не допустить модного конфуза)

15.03.21 / В арабском городе-призраке живут джинны

23.02.21 / Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Ашхабаде покроют коврами для более мягкой посадки личного самолета президента

11.02.22 / Кристина Орбакайте спела в дуэте со своей дочерью Клавдией

01.12.21 / От депрессии до слепоты. Неврологические последствия COVID-19

06.04.21 / Скандалы: Растущая токсичность Александра Усса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика