Скандалы: Болгарская криптокоролева вошла в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Ружа Игнатова обвиняется в том, что похитила более 4 миллиардов долларов через основанную ею финансовую пирамиду OneCoin

42-летняя болгарка Ружа (Руя) Иванова вошла в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников, сообщает The Daily Mail. Она обвиняется в присвоении более 4 миллиардов долларов, которые похитила через финансовую пирамиду OneCoin. Игнатова родилась в Софии, в десять лет переехала с родителями в Германию, где закончила университет. Юрист по образованию, в 2014 году Игнатова учредила компанию OneCoin, продававшую через интернет видеоуроки, обучавшие людей пользоваться криптовалютой.

В бесплатном ознакомительном пакете имелась электронная книга «Думай и богатей», а в платных, стоимость которых варьировалась от 110 до 118 000 евро, – некоторое количество токенов, на которые можно было приобрести цифровую валюту ванкойны и обменяться ею с другими пользователями. При этом на сайте упоминалось о том, что ванкойны не более чем условная единица, обучающая работать с криптовалютой, и не имеют под собой никакого реального обеспечения.

Игнатова работала по бизнес-модели финансовой пирамиды – ее задачей было подтолкнуть покупателей к продаже дополнительных пакетов OneCoin друзьям и родственникам, благодаря чему тот, кто находился на более высокой ступени пирамиды, получал выплату. За четыре годы Игнатовоу удалось привлечь 4 миллиарда долларов. Покупателями были не только европейцы: например, за первое полугодие 2016 года более 2/3 поступлений пришло из Китая (около 425 млн евро), по 30 млн евро принесли Германия и Великобритания, около 25 млн – США. Постепенно росла доля небогатых африканских и азиатских стран.

«Мишенью Игнатовой были люди, которые, возможно, не до конца понимали все тонкости криптовалют, но были тронуты впечатляющим резюме основательницы и маркетинговыми стратегиями, используемыми OneCoin», – говорится в заявлении ФБР. Звездным часом криптокоролевы было выступление на лондонском стадионе «Уэмбли», когда Игнатова провозгласила, что ее криптовалюта вскоре обгонит биткоин. Через год после начала работы компании в печати стали появляться публикации о том, что у OneCoin есть все признаки финансовой пирамиды. Эксперты предупреждали, что ванкойны не отвечают условиям криптовалюты, в том числе не имеют технологии блокчейна.

В октябре 2017 года окружной суд США в Нью-Йорке выдал ордер на арест Игнатовой, которая в то время вела роскошный образ жизни в Софии. В последний раз ее видели в аэропорту болгарской столицы, откуда она рейсом Ryanair вылетела в Афины, с тех пор об Игнатовой нет никаких сведений. Следователи предполагают, что ее предупредили об опасности.

Предполагается, что она могла путешествовать по поддельному немецкому паспорту в Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Россию, Германию. Также есть версия, что она хирургическим путем изменила свою внешность, чтобы избежать поимки. Газета Times назвала предприятие Игнатовой «одной из крупнейших афер в истории», а BBC в 2019 году выпустило о ней серию подкастов «Пропавшая криптокоролева» (The Missing Cryptocueen).

В обвинительном заключении против Игнатовой, датированном 2018 годом, она обвиняется в сговоре и совершении мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с ценными бумагами. За информацию, которая приведет к поимке Игнатовой, назначено вознаграждение 100 000 долларов. За 72-летнюю историю ФБР она всего лишь 11-я женщина, внесенная в его список самых разыскиваемых преступников.

Десятка самых разыскиваемых преступников ФБР

Наряду с Ружей Игнатовой, в настоящее время в этот список входят:

Арнольдо Хименес: разыскивается за предполагаемое жестокое убийство своей жены, которое совершил в 2012 году на следующий день после свадьбы.

Алексис Флорес: разыскивается за похищение, изнасилование и убийство пятилетней девочки в Филадельфии в 2000 году.

Хосе Родольфо Вильярреал-Эрнандес: мексиканец, босс наркокартеля. Разыскивается по подозрению в организации убийства человека в штате Техас в 2013 году, а также по подозрению в организации многочисленных убийств в Мексике.

Юлан Адонай Арчага Кариас: разыскивается по обвинению в рэкете, торговле наркотиками и оружием. Считается лидером гондурасского филиала международного преступного синдиката MS-13, или Mara Salvatrucha («Бригада сальвадорских бродячих муравьев»)

Рафаэль Каро-Кинтеро: разыскивается за убийство федерального агента в 1985 году. Считается основателем Гвадалахарского наркокартеля.

Юджин Палмер: разыскивается за убийство своей невестки, застреленной из дробовика в 2012 году

Бхадрешкумар Четанбхай Патель: гражданин Индии, разыскивается за убийство своей жены в штате Мэриленд в 2015 году

Алехандро Росалес Кастильо: разыскивается за убийство своей бывшей девушки в 2016 году

Джейсон Дерек Браун: разыскивается за убийство и вооруженное ограбление в 2014 году

Оригинал материала: “Новые Известия”