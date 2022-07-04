Мексика предложила США отказаться от статуи Свободы в случае приговора Ассанжу

Если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа осудят в США, Соединенные Штаты должны отказаться от статуи Свободы, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам президента Мексики, если Ассанжа «вывезут» в США, где «приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме», необходимо будет развернуть «кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке». Как отметил Лопес Обрадор, в случае приговора Ассанжу в США статуя Свободы перестанет быть «символом свободы».

Президент Мексики не исключил, что поднимет этот вопрос на переговорах с лидером США Джо Байденом. Прежде он обращался просьбой о помиловании Ассанжа к предшественнику Байдена на посту президента США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержали по запросу США. Власти Штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.

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