Бобров: Казачеству необходимо включиться в общерусскую борьбу, чтобы не остаться субкультурой

По словам эксперта, возрождение казачьего сословия последние 35 лет постепенно идет. Этому способствует комплекс экономических реформ, сделавший миллионы россиян реальными собственниками.

“И пакет законов о казачьей службе, ставящий дело так, что казак может послужить Отчизне именно в качестве казака”, — объяснил он.

Бобров отметил, что в войсках Новороссии, так или иначе, с самого начала ощущалось присутствие казачества, особенно в Луганской народной республике. Однако, делу крайне мешает конкуренция одиночных атаманов с коммерциализацией отдельных казачьих формирований, слабая вооруженность и организованность тех казаков, кто не включен в Реестр РФ или на службу в ДНР и ЛНР.

“Это все не тайна. Тем более не секрет, что прежние Высочайшие земельные пожалования казачеству (кстати, большинство территорий ДНР и ЛНР, немалая часть Ростовской области — это Область Войска Донского) имели целью обеспечить его для службы, а не превратить в фермеров и рантье, и тем более в фольклорную субкультуру”, — констатировал публицист.

Игорь Бобров подчеркнул, что историческое бытие нужно отстаивать. К примеру, казачество может принимать более активное участие в СВО. Так, в настоящее время единицы представителей этого сословия едут защищать жителей ЛДНР от украинских боевиков в качестве добровольцев. Их массового участия в спецоперации не наблюдается.

Включение казачества в начавшуюся общерусскую борьбу — участие в освобождении Донбасса, присоединение и уже заслуженных воителей к казачьему сословию, создание привлекательных условий для привлечения в казачество молодежи, — это то, что сейчас могут сделать именно сами казаки: атаманы, казачьи круги и рядовые казаки. Если, конечно, они не собираются остаться только субкультурой и кружковщиной.