 

“Сиди и не ***, вата!”: матерщинница Наргиз кичится гражданством США после изгнания из России

04.07.2022, 22:47, Разное
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Несколько месяцев назад Наргиз Закирова высказалась против спецоперации на Украине, после чего ей запретили въезд на территорию России на 50 лет. Она была вынуждена улететь на родину, откуда вещает по сей день. Кроме того, узбекская певица плюнула за запрет исполнять хиты “Вдвоем”, “Ты – моя нежность” и другие композиции, написанные Максимом Фадеевым, который несколько лет назад перестал сотрудничать со скандальной артисткой.

Сейчас Закирова продолжает поливать грязью Россию. Делая публикации в социальных сетях, певица нередко переходит на английский язык, за что как минимум однажды была высмеяна. Недавно ей ответила подписчица, которая выразила сомнение, что другие понимают ее: “интересно а узбеки тоже понимают что вы вещаете боитесь и в Америку взъезд закроют (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)”.

В ответ Наргиз с гордостью заявила, что является гражданкой США, а узбеки говорят на языках мира так, что другим и не снилось. “Так что сиди и не *** (ври – нецензурная лексика
– Прим. ред.) Завидуй молча, вата!”, – нагрубила артистка подписчице.



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