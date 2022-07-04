Мнение: Заводчики элиты



Элитные породы собак

Галковский издал, наконец, книгу “Пропаганда”, в которой, в частности, пишет:

“Советская власть… диктат интеллигентов (то есть АНДЕРГРАУНДА) над интеллектуалами (власть выходцев из низших сословий над потомственной интеллектуальной и духовной элитой)”.

Дикая фраза, на мой взгляд, является прекрасным примером того, как разъедает племенное сознание некогда великолепный ум. Меня потрясло, понятно, вот это словосочетание: “потомственная (!) интеллектуальная и духовная элита”. Каково? Это что ж, способность подниматься на интеллектуальные и духовные вершины у нас по наследству передается? Типа, сын Ломоносова должен быть еще умнее Ломоносова? “В нашей Академии преподает внук Эйнштейна и племянник Эйзенштейна”?

Беспредел какой-то. Причем, что еще забавнее, пишет все это человек, сам ни к какой “потомственной элите” никаким боком не относящийся. Полное бескорыстие!

Откуда берет корни этот бред? Думаю, оттуда же, откуда и нацизм – как представление о некой “крови”, “по’оде”. То есть это такие ступеньки интеллектуальной деградации: стоит только начать всерьез говорить об “избранной нации”, “крови и почве” – и дальше прямая дорога к “потомственной духовной элите”.

Впрочем, это на Руси всегда было. У Чехова есть несколько рассказов про таких вот поклонников “породы” (2012)

В посте 2012 года и комментарии, кстати, весьма интересные.