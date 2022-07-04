«Ад на Земле» – украинские военные рассказали AP о положении дел в армии и на восточном фронте

Информационное агентство Associated Press пообщалось с участвующими в конфликте украинскими военными. И если одни из них говорили о высоком моральном духе и стремлении продолжать борьбу, другие на условиях анонимности жаловались изданию на ужасную организацию, дезертирство и проблемы с психическим здоровьем.



AP

Украинские солдаты, возвращающиеся с линии фронта в Донбассе, описывают жизнь во время этого изнурительного конфликта как апокалиптическую, пишет Associated Press.

В интервью информагентству некоторые пожаловались на хаотичную организацию, дезертирство и проблемы с психическим здоровьем, вызванные непрекращающимися обстрелами. Другие говорили о высоком моральном духе, героизме своих коллег и стремлении продолжать борьбу.

Северодонецк был одним из двух крупных городов, находившихся под контролем Украины в Луганской области, где восемь лет назад пророссийские ополченцы провозгласили непризнанную республику, напоминает издание. К тому моменту, как 24 июня поступил приказ об отходе, украинцы были окружены с трёх сторон.

«Если где-то на Земле и был ад, так это в Северодонецке, — заявил Артём Рубан, солдат одного из украинских батальонов, находясь в сравнительно безопасном Бахмуте, в 64 км к юго-западу от недавно захваченного города. — Внутренняя сила наших ребят позволяла им удерживать город до последнего момента».

И этот военный, и командующий им лейтенант выразили уверенность в том, что Украина вернёт территории и победит Россию, говорится в статье. Однако другие солдаты, большинство из которых не имело боевого опыта до начала конфликта, поделились более пессимистичными рассказами. Причём одни согласились общаться лишь на условиях полной анонимности, другие разрешили использовать только их имена.

Так, Алексей, военнослужащий украинской армии, который начал бороться с поддерживаемыми Москвой ополченцами в 2016 году, недавно вернулся с фронта с сильно хромающей ногой.

«По телевизору показывают красивые кадры линии фронта, солидарности, армии, но реальность совсем другая», — заявил он, добавив, что, по его мнению, поставка большего количества западного оружия не изменит ход конфликта.

Как отметил Алексей, уже через несколько недель в его батальоне начали заканчиваться боеприпасы. В какой-то момент из-за непрекращающихся обстрелов солдаты не могли встать в окопах, а раненых эвакуировали только по ночам, причём иногда тем приходилось ждать по два дня.

По словам Алексея, его подразделение за первые три дня боёв потеряло 150 человек, причём многие умерли из-за потери крови.

Двое других солдат, опрошенных AP, — бывшие киевские офисные работники, не имевшие боевого опыта, — рассказали, что их отправили на передовую на востоке, как только они прошли начальную подготовку. Они рассказали о том, что сами наблюдали «ужасную организацию» и «нелогичный процесс принятия решений» и что многие люди в их батальоне отказывались воевать.



Один из солдат признался, что ежедневно курит марихуану.

«Иначе я бы сошёл с ума, дезертировал. Для меня это единственный способ справиться с происходящим», — заявил он.

28-летний бывший учитель из Славянска, который «никогда не представлял», что будет сражаться за свою страну, описал украинские поля сражений как совершенно другую жизнь, с другой системой ценностей, с эмоциональными взлётами и падениями.



«Бывает радость и печаль. Всё взаимосвязано», — заявил он.

Дружба с его коллегами оставляет яркие пятна. Но он также видел, как его сослуживцев охватывала крайняя усталость, как физическая, так и психическая, и как у них проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет Associated Press.