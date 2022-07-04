Мнение: Почему Россия выигрывает информационную войну

Ритуальных воплей в духе «у России кончаются силы, вот-вот додушим» на Западе становится гораздо меньше — опытные политики уже предлагают сворачивать конфликт, чтобы попытаться надуть русских за столом переговоров. Некоторые всё ещё кричат «Россия — изгой», но другие уже потихоньку признают, что Россия выигрывает информационную войну.

Внутри России всё очевидно — поддержка президента на максимуме, поддержка спецоперации на максимуме. Начиная примерно с 2008 года россияне отлично видели агрессию Запада и страдали из-за того, что мы не можем ответить американцам. Нынешнюю ситуацию мы воспринимаем однозначно: США напали на Россию силами бандеровцев. Наши войска защищают не только русских на Украине, но и саму Россию тоже. Для нас это благородная освободительная война.

Я понимаю, что лакей-интеллигенция имеет иное мнение, так для неё псевдоисторической родиной является как раз Запад. Отвечу на это, что большая часть россиян со мной согласна и, следовательно, информационную войну внутри России мы уже выиграли. Буйный креаклиат даже не решился зажечь покрышки: он купил доллары по 180 и бежал в Грузию, где его не любят и не кормят.

За пределами России мы информационную войну тоже выиграли, однако тут надо разделить внешние страны на Запад, который с нами воюет, и на не-Запад. С не-Западом всё понятно — как справедливо замечают наши китайские друзья, у НАТО восемьсот (!) баз за рубежом. В любом современном конфликте с участием США «оборонительный альянс» НАТО является агрессором — это настолько привычно и очевидно, что уже не требует дополнительных обоснований. Население Индии, Китая и так далее поддерживает Россию — по той же причине, по которой пассажиры автобуса поддерживают едущего со смены рабочего, к которому докапываются пьяные хулиганы.

Вместе с тем и внутри самого Запада, где, казалось бы, информационное поле надёжно контролируется крупными придворными СМИ, мы тоже выигрываем незримую битву за сердца.

Главных причин тому две. Во-первых, уж очень силы неравны. Если Россия воюет фактически на своей территории и за само своё существование, то для Запада текущий конфликт — всего лишь колониальная прокси-война, которая у духовных наследников короля Леопольда не вызывает особых эмоций. Жителю Запада нравится война американских русских против свободных русских, пока зрелище бесплатное. Когда же колониальная война становится не только проигрышной, но и очень затратной, бьющей по ценникам в магазинах стран Запада, интерес к ней быстро падает.

Во-вторых, многолетнее монопольное доминирование западных СМИ привело к их закономерной деградации. Они начали врать публике напропалую, зная, что сумеют заглушить любые сомнения децибелами. Однако культурный уровень на Западе всё же довольно высок, так что после ряда очевидных провалов, — фейка с «погибшими» защитниками острова Змеиный, фейка с призраком Киева и так далее, — уважающая себя часть западного общества осознала, что крупные СМИ про Украину им врут. Эта часть западного общества не очень слышна, так как мягкую цензуру там никто не отменял. Однако умные люди оказывают большое влияние на политику, ибо люди глупые, некритично ахающие от самых нелепых фейков, мало на что способны повлиять. Да, условный Джон Доу ненавидит Путина всем сердцем, за то что этот злодей вероломно напал на беззащитную Украину, чтобы зверски аннексировать у неё несколько провинций. Однако этой ненависти хватает на 5 минут просмотра новостей, а дальше Джон Доу гневается на бейсбольного тренера, а потом облизывается на округлости госпожи Кардашьян, а потом заканчивает завтрак и едет на бензоколонку, где он работает заправщиком.

Умные люди, которые часто занимают значимое положение в обществе и пользуются авторитетом как минимум среди своих знакомых, отвергают грубую ложь крупных СМИ рефлекторно. Кроме того, у них есть и другие причины не любить крупные СМИ — за пропаганду ЛГБТ-БЛМ, например. Поэтому умные люди начинают искать альтернативные источники информации, и находят… телеканал RT.

Вот, к примеру, два типичных комментария под новостями из Украины (ссылка):

Если вы можете смотреть документальные фильмы Russia Today там, где вы находитесь, я настоятельно рекомендую вам это сделать (ссылка).

Будучи безусловной “пропагандой”, они брутально честны и невероятно трогательны.

Большая часть аудио на русском языке, так что вы не сможете готовить еду или кодить во время просмотра, вам придётся смотреть субтитры.

Есть совершенно иная сторона того …, которым накачивают аудиторию западные СМИ.

История о симфонических музыкантах, артистах балета и оперных певцах, вынужденных защищать свои дома, особенно сильно тронула меня и вызвала слезы на глазах.

Вам действительно стоит посмотреть.

Те патриоты, которые тут пишут, могут проявить мужество в защите России и сохранении традиционной человеческой культуры.

Мы, вероятно, не сможем сохранить нашу культуру в Америке, но она сохранится во второй древнейшей цивилизации Евразии.

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Поддержу. RT on Air — отличный способ узнать о том, что происходит на войне. Однако они повторяют много передач в своем 24-часовом потоке, так что вам нужно смотреть только 2-3 часа подряд, чтобы уловить большую часть передач текущего дня. Редакционные передачи, такие как Crosstalk с Питером Лавеллом и парой других, очень хороши — это действительно важный опыт — увидеть так много нормальных на вид людей с “противоположными” мнениями относительно американской империи.

Обратите внимание на иерархию ценностей. Окраска СМИ, маркер «свой-чужой» важны для комментаторов, однако они всё же ценят, что RT делает хорошую журналистскую работу и даёт в эфир честную, проверенную информацию. Полвека назад они предпочли бы смотреть Би-Би-Си или Си-Эн-Эн, и тогда бы российский (советский) телеканал не имел бы большого веса, однако сейчас выбора у умных людей на Западе нет. Им хочется получать объективную информацию о текущих событиях, а взять её, кроме как из передач RT, им негде. Западная пропаганда проигрывает на собственной территории — именно потому, что она слишком громка, из-за чего журналисты позволяют себе беззастенчиво врать.

Кстати, это одна из двух причин, по которой я не баню в комментариях сотрудников ЦИПсО и прочих пособников США, пока те не начинают скатываться в открытую ругань. Если бы я зачистил комментарии от инакомыслия, я бы быстро забронзовел, перестал бы трезво воспринимать действительность и скатился бы в шизопатриотизм. Вторая причина — сохранение образа врага. Мы должны помнить, что США пытаются уничтожить Россию, и что у них полно агентов даже внутри нашей страны. Если мы расслабимся и ляжем на лавры, в один мрачный день сценарий Майдана может стать реальной угрозой для нас.