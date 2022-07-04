 

Скандалы: Вслед за Колкером в Новосибирске задержали ученого Анатолия Маслова

04.07.2022, 21:40, Разное
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Он занимался проблемами турбулентности и сопротивляемости летательных аппаратов

В России началась новая волна возбуждаемых за измену родине уголовных дел. Под «прицелом» спецслужб – ученые-физики. По нашим данным, в Новосибирске на днях случились сразу два задержания по подозрению в госизмене – кроме заведующего лабораторией Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, «приняли» заместителя директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Анатолия Маслова.

54-летнего заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Дмитрия Колкера взяли прямо из частной онкологической клиники, где он проходил лечение в связи с раком поджелудочной железы четвертой стадии. По данным «МК», его спецрейсом отвезли в «Лефортово», где он останется до 29 августа.

Коллеги в регионе поговорили с его сыном, который сообщил, что отцу предъявлено обвинение в предоставлении Китаю государственной тайны. Жилище Колкера подверглось обыску, изъята принадлежащая ему техника.

Среди коллег-ученых Колкер пользуется уважением. «То, что с ним сделали, это возмутительно, — прокомментировал один из коллег Колкера. — После реформы нашей науки, ученые оказались незащищенными, и эти пользуются наши силовые структуры. Думаю, что они решают не государственным задачи, а свои собственные. может политические».

Колкер — физик-теоретик, специалист по лазерной физике. Имел отношение к разработкам высокоточных атомных часов, от которых, в частности, зависит точность работы навигационных спутниковых систем.

О его земляке Анатолии Маслове также очень хорошо отзываются в его институте.

— Он занимался проблемами ламинарно-турбулентного перехода, влияющего на уменьшение сопротивления летательных аппаратов, — рассказал «МК» научный руководитель ИТПМ им. Христиановича Василий Фомин. — В свое время, между прочим, по заданию правительства, всех заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами. Так, Маслов работал и с американским «Боингом», и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты.

Маслова задержали во вторник и прямо из зала суда также спецрейсом отправили в Москву, в «Лефортово». По словам Фомина, институт намерен отстаивать его невиновность.

Любая наука имеет двойное назначение, но все-таки академические институты — это организации, где прорабатываются фундаментальные вопросы, далекие от практического воплощения.

В конце концов, рассуждают коллеги Колкера и Маслова, в каждом институте есть специальный куратор-представитель спецслужб, который следит за тем, чтобы гостайна не утекла за границу. Как же они работают, если, по мнению правоохранительных органов, ученым-«злоумышленникам» удается передавать за кордон наши секреты?

Только в одном Сибирском отделении РАН за последние 5 лет уголовному преследованию подвергнуто 12(!) человек. В связи с этим многие молодые ученые уже всерьез задумываются: стоит ли связывать свою карьеру с «оборонкой».

Наталья Веденеева

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”



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