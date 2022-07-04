Минобороны: ВСУ разместили вооружение в школе Северска в ДНР

Украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в школе Северска, в Одессе рядом с одной из школ размещена тяжелая техника и артиллерия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Северске Донецкой народной республики в школе №2 (ул. Богдана Хмельницкого) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований», – отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

При этом, сказал генерал-полковник, в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы для обеспечения безопасности.

«В Одессе на территории школы №25 (ул. Академика Филатова) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия», – сказал Мизинцев, добавив, что в школе Щербиновки (ДНР) националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы к зданию.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали склад вооружения и боеприпасов в здании Дворца детского творчества в Запорожье, по периметру расположены снайперские точки.

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