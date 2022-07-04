 

Минобороны: Украинские боевики разместили огневые позиции в жилых домах Харькова

04.07.2022, 21:39, Новости дня
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Боевики нацбатальонов в Харькове в домах оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

В субботу в Минобороны сообщили, в Харькове в техническом лицее №173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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