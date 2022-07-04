 

Эксперт назвал методы борьбы с монополией Google на рынке приложений

04.07.2022, 21:39, Новости дня
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Американский IT-гигант уже лишил россиян возможности совершать покупки с помощью платежной системы Google, а теперь хотел запретить оплату приложений через сторонние системы. Поэтому предписание ФАС оказалось правильным и актуальным, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее ФАС вынесла предупреждение Google за навязывание невыгодных условий создателям мобильных приложений.

«В нашей стране уже запустили несколько магазинов приложений, например – NashStore и RuStore. Они как раз и были задуманы для того, чтобы создать конкуренцию Google. Дальнейшее движение, новые успехи в этом направлении усилит наше соперничество с бигтехом», – сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт напомнил, что Google ограничил для россиян возможность отправки платежей, а сделать это корпорации удалось благодаря тому, что она остается монополистом на своей платформе Google Play, заставляя разработчиков использовать удобную лишь для самой себя платежную систему. 

Есть и еще один инструмент для борьбы с монополией бигтеха – рассматриваемая сейчас в Госдуме норма о создании российского магазина мобильных приложений, добавил собеседник. «Но в этом случае, кстати, важно, чтобы россияне не пострадали от монополизма уже новых приложений, чтобы не случилась такая же ситуация как с Google. Здесь должна быть такая же логика, как и в случае с поисковыми системами, которую пользователь девайса выбирает сам», – подчеркнул Зыков.

Он рассказал, что свои прилдожения американская корпорация продвигает через вендоров – производителей смартфонов: если те хотят получить лицензию на Android, они обязаны устанавливать по умолчанию на свою продукцию сервисы Google.

В понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Google – ведомство установило, что компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора. По данным ФАС, Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления.

«Действия Google LLС содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС РФ выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщили в ведомстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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