 

В Одинцово двухлетний ребенок провалился в канализационный люк и погиб

04.07.2022, 21:22, Разное
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Двухлетний малыш провалился в канализационный люк у одного из частных домов под Одинцово. Мальчик жил в доме с родителями и другими ближайшими родственниками, как сообщает “Царьград”.

Ребенок гулял по участку, а когда оказался все зоны видимости родителей, подошел к канализационному люку, который был не закреплен. Мальчик наступил на него и провалился. Когда малыша достали, он был без сознания. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось, пишут “Вести Подмосковья”.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, специалисты осмотрели место происшествия, провели опросы. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.



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