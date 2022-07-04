 

Теперь Джехангир: раскрыта личность нового мужика Волочковой

04.07.2022, 21:22, Разное
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Личная жизнь Анастасии Волочковой обсуждается гораздо чаще ее профессиональной деятельности. Не многие знают, что 46-летняя артистка до сих пор устраивает концерты для поклонников, но о ее любовных похождениях говорит вся страна. Танцовщицу окружает множество мужчин. Некоторых она представляет публике и называет любимыми.

Недавно Волочкова отправилась в подмосковную Истру в компании молодого мужчины, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Знаменитость сняла несколько видео во время поездки на машине. Нового спутника поклонники смогли хорошо рассмотреть и установить его личность.

Новым (для публики) мужиком в окружении Волочковой оказался некий Джеганхир Мансуров. В Сети пишут, что молодой человек – юрист. “Неужели Настя нашла кого-то при деньгах?”, – иронизируют авторы телеграм-канала “Звездач”, опубликовав фото Анастасии с очередным мужчиной.

Примечательно, что еще совсем недавно Анастасия Волочкова весело проводила время за границей. Как рассказывала сама балерина, она развлекалась на частном острове в Турции, который арендовал очередной ухажер. Все указывало на то, что тот стал новым возлюбленным танцовщицы, но, как пояснила она позже, эта связь – всего лишь дружба.



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