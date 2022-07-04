 

В краснодарском детском саду дети отравились неизвестным веществом

04.07.2022, 21:21, Разное
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Трое детей в частном саду Краснодара отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает VSE42.RU. Малыши трех-четырех лет поступили в больницу.

По факту случившегося организована проверка. Рядом с территорией садика полицейские обнаружили таблетки.

Как отмечает “Царьград”, дети нашли таблетки во время прогулки и решили попробовать. Дошкольное учреждение расположено на улице Калинина.



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