В краснодарском детском саду дети отравились неизвестным веществом
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Трое детей в частном саду Краснодара отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает VSE42.RU. Малыши трех-четырех лет поступили в больницу.
По факту случившегося организована проверка. Рядом с территорией садика полицейские обнаружили таблетки.
Как отмечает “Царьград”, дети нашли таблетки во время прогулки и решили попробовать. Дошкольное учреждение расположено на улице Калинина.
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