 

Мнение: Тщета Лисичанска

04.07.2022, 21:15, Разное
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Сегодня, как мне сообщили с сайта «Ура.ру» (сообщили не самым традиционным способом – позвонила оттуда корреспондентка и рассказала), в России продолжили торжественно отмечать взятие Лисичанска. Мало было, что вчера Шойгу уже как бы сообщил по всем возможным каналам в виде «отчета президенту», что «РФ зачистила Луганскую область»; сегодня сделали дубль – показали, как Шойгу торжественно пришел к Путину с докладом, как он «освободил» Луганскую область, а Путин типа ждал ему руку и выражал благодарность.

Похоже, они действительно решили сделать это с помпой. Причина понятна – 5 месяцев кровавой бойни, никаких «успехов», полная международная блокада, резкое падение уровня жизни… надо публике продемонстрировать хоть какой-то триумф. Вот, взятие города со смешным названием Лисичанск – чем не триумф? Понятно, что Шойгу уцепился за возможность всеми зубами – из него ведь уже почти сделали козла отпущения за всю череду провалов. Да и Путину надо покрасоваться хоть с какими-то трофеями.

Однако пиар – это путь парадоксов. Бурные празднования «взятия Лисичанска» могут выйти правящей в РФ клике боком даже в ее самой благодарной аудитории – в стадах руссо патриото пенсионного и предпенсионного возраста. Поскольку ведь не секрет – если б не «спецоперация», 95% населения в России (которое и так-то не особо сильно в географии) вообще никогда так и бы и не узнали, что город с названием «Лисичанск» в принципе существует. И уж точно не знали бы где – в России, на Украине или в Белоруссии. Скажу больше: до всех событий и о наличии некой «Луганской области» в России тоже никто не знал (а многие не знают до сих пор). Про Донбасс – да, слышали все; про «Луганск» – нет.

И поэтому напористое перечисление каких-то неведомых населенных пунктов, которые «взяла» росармия, может иметь в сознании широких российских масс неожиданный эффект: вместо эйфории порождать тоску и депрессию. В духе «да сколько ж их еще там…!»

Это как если б долго повторять считалку, пусть даже со знакомыми словами: в какой-то момент она предстанет для говорящего каким-то неведомым и бессмысленным набором странных звуков, которые уже не веселят, а пугают.

Я думаю, что хотя бы такой степени кремлевские в пиаре понимают, и поэтому все «празднования» быстро свернут. Чем чаще повторять – «Лисичанск, Торез, Волноваха», «Торез, Лисичанск, Купянск» – тем отчетливее для девственного подсознания масс начнет проступать АБСУРД происходящего.

Как болельщику в спорте вдруг осознать с ледяной ясностью, что его «боление» не влияет абсолютно ни на что в мире, а он и «его» команда ничем и никак на самом деле не связаны.

Источник: Размышления вольного социолога



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