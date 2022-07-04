 

Мнение: Новый руководитель Херсонской области

04.07.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.
После последних визитов Кириенко в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области началось форсирование процесса укрепления гражданских администраций, в том числе и кадровое, за счет российских чиновников, как это ранее уже происходило в ДНР и ЛНР. Немаловажный шаг для будущей интеграции с Россией. Так как война будет долгой, процессы управления и организации жизни на освобожденных территориях не менее важны, нежели сугубо военные задачи. По мере организационного и экономичекого обособления этих территорий от Украины, будет усиливаться административная и экономическая ориентация на Россию, на этот раз без промежуточного формата народных республик, а как областей намеренных войти в состав России без получения промужточного статуса независимых государств.

Насколько эффективно будут организованы эти процессы будет понятно уже осенью, когда необходимо будет демонстрировать готовность к зиме, завершению уборочной кампании и прогресса в раздаче российских паспортов. Есть конечно еще задачи КТО, но это уже вопросы связанные с деятельность ФСБ, Росгвардии и военных.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06.22 / Мнение: Деньги для Мариуполя

11.03.22 / CD PROJEKT RED откатит все патчи российским игрокам в Cyberpunk 2077

23.08.21 / В Харькове накрыли подпольный завод по перемаркировке русского борща в украинский

03.11.20 / Новости с Украины

07.06.21 / Из канистры и шприца — полезное приспособление для дачи: его можно повесить сразу же у огорода

05.06.21 / Платье, в котором вы пошли на неудачное свидание: 5 вещей, от которых нужно избавиться навсегда

04.02.22 / Джеймс МакЭвой подтвердил, что уже несколько лет женат на своей давней подруге Лизе Либерати

23.04.22 / Главной причиной детской и подростковой смертности в США стало огнестрельное оружие

16.06.22 / France 2 – в Италии подскочила цена на пасту из-за срыва поставок украинской пшеницы

17.08.21 / Дмитрий Рогозин лишил Абдула Ахада Моманда статуса первого космонавта Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика