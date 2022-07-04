Мнение: Новый руководитель Херсонской области

Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.

После последних визитов Кириенко в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области началось форсирование процесса укрепления гражданских администраций, в том числе и кадровое, за счет российских чиновников, как это ранее уже происходило в ДНР и ЛНР. Немаловажный шаг для будущей интеграции с Россией. Так как война будет долгой, процессы управления и организации жизни на освобожденных территориях не менее важны, нежели сугубо военные задачи. По мере организационного и экономичекого обособления этих территорий от Украины, будет усиливаться административная и экономическая ориентация на Россию, на этот раз без промежуточного формата народных республик, а как областей намеренных войти в состав России без получения промужточного статуса независимых государств.

Насколько эффективно будут организованы эти процессы будет понятно уже осенью, когда необходимо будет демонстрировать готовность к зиме, завершению уборочной кампании и прогресса в раздаче российских паспортов. Есть конечно еще задачи КТО, но это уже вопросы связанные с деятельность ФСБ, Росгвардии и военных.

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