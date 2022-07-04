До конца – Личное мнение

Икеа всё-таки вывесила объявление, что завтра стартует эта их онлайн-распродажа остатков.



Фото: Соцсети

Нет, ну оно как бы и понятно: это — бизнес, ничего личного. Им надо продать, потому что вывозить сложно и некуда, а бросать жалко.

Распродажа продлится до конца. В смысле, пока вы всё это вот не раскупите.

Потом Икеа гордо уйдёт, в связи и вместе со своими ценностями. Я имею ввиду деньги, вырученные за продажу остатков.

«Товары ИКЕА можно купить только онлайн с 5 июля в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии. Скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено. Просим вас забирать заказ из пунктов самовывоза ИКЕА точно в то время, которое было подтверждено вами при оформлении», — сообщается на сайте.

Ну что тут скажешь? Хватайте полочки, тарелочки, чего там ещё будет? Прибывайте за товаром вовремя, скидок не предусмотрено.

Несколько недель, как предполагают в Икеа, продлится этот аттракцион невиданной щедрости. Они вам — скатёрку, вы им — денежку. На этом и разойдёмся, как говорится.

Что думаете?

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