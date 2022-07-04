 

Мнение: Откат назад

04.07.2022, 20:53, Разное
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Парламент Узбекистана принял решение сохранить автономный статус Каракалпакской области с правом выхода из состава Узбекистана. Мирзиёев не рискнул продавливать решение об унитаризации страны, которое очевидно могло обернуться кровавым гражданским конфликтом, в котором он был бы вынужден передать значительные полномочия силовым структурам, а значит — фактически восстановить их статус, которым они обладали во времена Каримова.

«При Каримове» силовые структуры обладали политическим суверенитетом и влиянием настолько большим, что смогли диктовать самому Каримову, шантажируя его семьей. История с опальной дочерью Каримова, которая пыталась выйти из-под контроля силовиков, но проиграла, показала пределы возможностей самого Каримова, который не смог отстоять свою дочь и фактически стал марионеткой.

Мирзиёев сразу после прихода к власти попытался решить проблему, существенно отодвинув силовые структуры и наиболее одиозных их лидеров от политических решений. В ответ получил каракалпакский кризис, целью которого был гражданский конфликт на относительно безопасной периферии (на 40 процентах территории страны, которые занимает Каракалпакская область, проживает всего около 2 млн человек, а ее территория — депрессивная с хроническим спадом в катастрофические сюжеты. Своеобразный узбекский Донбасс, где можно без особых проблем проводить любые эксперименты по утилизации). Конфликт возвращал силовиков к реальной власти, что, по-видимому, и было их целью.

В итоге сейчас Мирзиёев пытается выбить из-под ног своих противников почву, а вторым этапом в обязательном порядке должна стать вторая серия отстранения силовиков от рычагов политического влияния. В противном случае кризисы будут повторяться.

Источник: Эль Мюрид



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