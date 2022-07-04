 

Parlamentní Listy – Запад поддерживает Украину больше на словах, чем на деле — самому воевать нечем

04.07.2022, 20:44, Разное
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Западные резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и всё, что можно было отправить Киеву, уже закончилось, считает генерал в запасе, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор. Как рассказал он в интервью изданию Parlamentní Listy, постепенно становится понятно, что Запад поддерживает Украину на словах намного сильнее, чем в реальности.


AP

Постепенно становится понятно, что поддержка Украины Западом на словах намного больше реальной, считает генерал в запасе, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор. Как рассказал он в интервью изданию Parlamentní Listy, резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и всё, что можно было отправить Киеву, уже закончилось. 

«Советское наследство уже почти кончилось. Оружие, которым украинцы умеют пользоваться, а это зенитно-ракетные, противотанковые системы и так далее, им уже отправили. Теперь такого оружия у нас самих мало, и приходится думать о том, что если начнётся конфликт, нужны будут какие-то резервы, поскольку возобновить производство этого оружия не так-то просто», — рассказал Шандор.

Он добавил, что российские силы значительно перевешивают, и когда украинцы требуют десятки и десятки гранатомётов, а получают четыре, то вряд ли это говорит о том, что интерес Запада соответствует публичным заявлениям.

В результате наблюдается двойственная картина: с одной стороны — публичные заявления о поддержке Украины, а с другой — нежелание или неспособность поставить им оружие. 

«Если даже чешский премьер признал, что нам нечего им поставить, становится понятно, что альянс как единое целое в принципе не готов к ведению продолжительного конфликта. Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнётся долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны», — отмечает бывший глава военной разведки.

По его мнению, конфликт на Украине показал, что Западу нельзя выстраивать общую архитектуру безопасности и обороны, не учитывая обоснованные интересы других стран. 

«Россия показала нам, что мы не учитывали некоторые её логичные требования или обращали на них слишком мало внимания. Если мы продолжим в том же духе, то есть будем игнорировать интересы в области безопасности больших стран с ядерным оружием, то нам придётся увеличивать численность и оснащение собственных армий до такого уровня, чтобы мы могли вести войну не месяцами, а годами. Для экономики любого государства это будет огромный груз», — заключает чешский генерал.



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