 

N-TV – в случае отключения российского газа резервов Германии хватит на два месяца

04.07.2022, 20:44, Разное
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Если РФ отключит Германии газ, то текущих резервов ФРГ хватит на два месяца, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Мюллер также отметил, что заменить российский газ в краткосрочной перспективе очень трудно.


AP

Текущих немецких газовых резервов не хватит надолго, пишет N-TV, ссылаясь на оценку Федерального сетевого агентства Германии. «Если мы не будем получать российский газ, то при условиях достаточно тёплой зимы и исполнения наших обязательств по переправке газа в другие европейские страны текущих запасов газа, вероятно, хватит на два месяца», — приводит издание слова главы агентства Клауса Мюллера. По его словам, на данный момент немецкие газохранилища заполнены на 60%.

Мюллер также подчеркнул, что немецкие обязательства по транзиту газа должны быть выполнены даже в условиях перебоев с поставками. По его словам, Германия в условиях энергетического чрезвычайного положения всё равно будет обязана поставлять газ во Францию, Австрию, Польшу и Чехию.

Что касается альтернатив российскому газу, то, по мнению Мюллера, найти их в краткосрочной перспективе крайне затруднительно. Он отметил, что переговоры с такими странами, как Катар, нацелены на будущее, а попытки добычи сланцевого газа в Германии никогда не предпринимались. По словам Мюллера, в данный момент ФРГ обращает внимание на страны, которые уже сейчас могут поставить СПГ: к таким странам, в частности, относятся США. 



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