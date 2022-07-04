Мнение: Иранский порт в России, вред демократии для дипломатии и мировое лидерство БРИКС

1. К вопросу о важности Ирана для России, и почему вступление Ирана в БРИКС имеет большое значение. Именно через Иран проходит кратчайший путь транзита товаров из России в Индию — члена БРИКС с населением в полтора миллиарда и с быстро растущей экономикой. Поэтому Россия и Иран предпринимают меры для многократного увеличения объёмов торговли и грузоперевозок через Каспийское море (ссылка):



Иран согласился не брать никаких таможенных пошлин и не переоформлять грузы, проходящие по его территории.

То есть как только груз отбывает из Астрахани, то, грубо говоря, считается, что следующая его остановка – сразу Индия. Иран присутствует в схеме лишь географически, но не юридически.

Это выгодно и России с Индией (они не тратят лишнее время и деньги) и самому Ирану: он получает транзит через свою территорию, а это и рабочие места, и плата за транзит (не за таможню, а за само перемещение груза). Находясь под санкциями эта страна ищет любые возможности для притока иностранного капитала.

Так вот. Еще несколько лет назад иранская компания “Насим Бахр Киш” выкупила контрольный пакет акций астраханского порта Солянка. сумма сделки составила 750 млн рублей (грубо – 10 млн долларов).

Таким образом, формально Иран имеет собственный порт на территории России. Порт в Астрахани.

В состав порта входит 4 причала с глубинами 4 метра. Именно там будет происходить перевалка грузов на морские суда и отправка их в Иран.

Так как порт контролируется иранцами, то все документы можно будет оформлять прямо в Астрахани. То есть попадая в порт Солянка груз как будто сразу попадает в Иран (образно выражаясь).

Это и позволяет избежать двойной волокиты на границах.

Помню, когда этот порт продавали, было много воя, что вот, мол, распродает Россия свои стратегические объекты. Может оно и так, конечно. А может – наоборот. Может Россия заранее готовилась к переориентации на индийский рынок? И эта сделка с иранцами была подготовкой к новым транзитным маршрутам?

Раньше порт Астрахани обрабатывал от силы 2,5-3 млн тонн грузов в год. Теперь планируется вывести его на 25 млн тонн груза. То есть оборот порта вырастет в 10 раз. А это куча рабочих мест, возможности для экспорта, приток индийских денег и т.д.

2. Почему у американцев так и не получилось выпросить дополнительную нефть у Ирана, хотя возможности для наращивания добычи у иранцев есть? Дело в том, что в Тегеране хорошо помнят, как заключили так называемую ядерную сделку с администраций Барака Обамы, потратили кучу денег на раскочегаривание своей нефтяной отрасли, а потом к власти вдруг пришёл Дональд Трамп и всё отменил, вернув антииранские санкции! Разумеется, в Тегеране не хотят повторения чего-либо подобного (ссылка):



Короткой строкой: «непрямые переговоры» Америки и Ирана через европейских посредников по иранской ядерной сделке в столице Катара, которые довольно уныло анонсировались ранее, столь же уныло завершились.

«Переговоры по поиску выхода из тупика и спасению ядерной сделки с Ираном 2015 года завершились без какого-либо прогресса» — констатировал госдеп США. По его версии, «Иран поднял вопросы, совершенно не связанные с СВПД [совместным всеобъемлющим планом действий 2015-го], и, по-видимому, не готов принять принципиальное решение о том, хочет ли он возродить сделку или похоронить её».

Что это за «иранские вопросы, совершенно не связанные с планом» и потому неприемлемые? Предупреждаем, сейчас будет смешно. Цитируем по BBC:

«Тегеран настаивает, чтобы условия нового соглашения (если оно будет достигнуто) выполнялись всеми последующими администрациями Белого дома. Учитывая особенности американской политической системы, это условие абсолютно невыполнимо».

Да, мы живём именно в таком мире: американцы готовы к сделкам и соглашениям, но не к таким же, которые им тоже надо выполнять дольше пары лет.

Американцы вынуждены признавать, что их политическая система не позволяет им быть надёжными и долгосрочными партнёрами. Они готовы договариваться исключительно в конфигурации гопник-лох, открыто показывая, что их «пацанское слово» держится не более двух лет.

Похоже, самая демократичная в мире американская демократия сломала свою внешнюю политику, которая ранее куда менее зависела от того, какая именно партия находится у власти в Вашингтоне. США идут по стопам Украины, которая потеряла устойчивость и способность к исполнению долгосрочных договорённостей после оранжевого майдана 2004 года, поддержанного американцами.

3. Вашингтонское издание The Hill, кажется, начало осознавать, что речь идёт вовсе не о борьбе «всего мира» против России, а о противостоянии всего мира, – во главе с Россией и Китаем, – против обнаглевшего «золотого миллиарда» во главе с США (ссылка):

«Большая семерка» (G7) может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. О таком развитии событий предупредило американское издание The Hill.

«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», — отметил автор.

В статье указывается, что значительная часть стран Запада намерена сдерживать и не стремится ускорить глобальное развитие. Также западные лидеры пытаются заставить государства Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.

Автор материала подчеркнул, что уже сейчас Россия и Китай заявили о заинтересованности в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», — подытожил журналист.