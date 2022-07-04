В Таганроге загорелся дом после падения беспилотника
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Частный дом загорелся в городе Таганроге Ростовской области, предположительно, после того как на крышу упал беспилотный летательный аппарат, сообщил информированный источник.
Инцидент произошел в понедельник вечером. «Дом загорелся в частном секторе на 15-м Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», – приводит его слова РИА «Новости».
По данным ГУМЧС РФ по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17.40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18.30 пожар полностью потушили.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.
Ранее сообщалось, что на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался пожар после падения украинского беспилотника.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет