Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах России решили продлить на год
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Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в РФ было решено продлить еще на год, информирует Минцифры.
«В некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что переход на цифровое вещание завершился еще в 2019 году.
Мультиплекс – пакет теле- или радиоканалов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Их вещание не предполагает абонентской платы. Первый мультиплекс был запущен в РФ в 2009 году, второй – в 2019 году.
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