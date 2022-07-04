Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах России решили продлить на год

Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в РФ было решено продлить еще на год, информирует Минцифры.

«В некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что переход на цифровое вещание завершился еще в 2019 году.

Мультиплекс – пакет теле- или радиоканалов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Их вещание не предполагает абонентской платы. Первый мультиплекс был запущен в РФ в 2009 году, второй – в 2019 году.

—