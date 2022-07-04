В Запорожской области реализовали около 70% запасов урожая зерна

Власти Запорожской области смогли реализовать, по предварительной оценке, до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«В регионе идет уборочная кампания, прогнозируемый урожай составит около 2 млн тонн. Предварительно, до 70% прошлогоднего урожая уже реализованы благодаря действиям руководства области. Военно-гражданской администрацией Запорожской области оказывается всесторонняя поддержка аграриям», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, буквально за месяц создана государственная зерновая компания, которая начала консультативные работы с производителями. «Темпам поставок зерна способствует плотное сотрудничество с руководством Крыма, которое обеспечило беспрепятственный проход через таможенно-пограничные пункты, у производителей также нет ограничений в выборе рынков сбыта зерна», – сказал он.

В четверг Балицкий сообщил, что первое торговое судно вышло из порта в Бердянске в Запорожской области после перезапуска его работы, оно направляется в дружественные страны с 7 тыс. тонн зерна на борту.

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