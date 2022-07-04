Мнение: Шойгу Путину доложил…

Путин принял Шойгу.

Министр обороны доложил президенту России, что «успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР». Что «в ходе активных наступательный действий взято под контроль 670 квадратных километров территорий». Что «общие потери вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251; 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения».

В ответной речи президента России выяснилось, что Шойгу ничего нового Путину не сообщил, оказывается, еще до министра обороны «о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций» Главнокомандующему уже доложили командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Александр Лапин и командующий южной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.

Путин приказал Шойгу, что «подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности…».

Все цитаты отсюда.

А мне вот что интересно. Правильно ли я понял доклад Шойгу? Из которого следует, что в ходе «успешной наступательной операции», Вооруженные Силы России не потеряли ни одного солдата или офицера. Ни раненными, ни убитыми… Ни один самолет ВКС России не был сбит, ни один танк не был подбит….

Откуда таки выводы? Шойгу очень подробно доложил Путину о потерях Вооруженных Сил Украины – «безвозвратные – 2218, санитарные – 3251». Если так скрупулезно подсчитали потери Украины, свои потери, если бы они были, думаю, подсчитали бы так же точно. Но если министр обороны не доложил президенту России цифры потерь российской армии, значит, этих потерь просто не было? Логично?

Фотография отсюда

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