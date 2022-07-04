Объем и шик в одной прическе: тренды летних женских стрижек на тонкие волосы и секреты выбора
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Уже пришло теплое солнечное лето, и, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и подчеркнуть красоту волос, стоит правильно выбрать стрижку.
Чтобы выглядеть притягательно и очаровательно, стоит подобрать для себя короткую прическу. Вот несколько отличных вариантов, на которых стоит остановить свой выбор.
Боб с челкой
Боб отлично подходит совершенно любой девушке, независимо от того, тонкие или густые, прямые или волнистые у нее волосы. Однако стоит помнить о том, что короткие волосы требуют особого внимания и большого ухода.
Эта соблазнительная прическа подходит совершенно ко всем формам лица. Кроме того, есть несколько достаточно простых трюков, которые можно использовать для укладки. Например, отличным решением станет применение сухого шампуня.
С прической боб хорошо смотрится как короткая челка, так и челка-шторка. Такая прическа станет отличным вариантом для женщин любого возраста.
Очень красиво смотрится простой укороченный боб с челкой, которая будет уложена набок. Это поможет придать образу определенный шарм, притягательность и стиль.
Французский боб
Такая стрижка красиво сочетает в себе классику и самый настоящий шик. Несмотря на то что это достаточно простая стрижка, она требует достаточно много ухода и с ней может быть сложно справиться.
Для укладки нужно использовать определенные средства для создания красивой текстуры, чтобы пряди были объемными и максимально привлекательными.
Такую стрижку может позволить себе каждая женщина, независимо от возраста. Прическа делает образ более эффектным и притягательным.
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Характерной чертой стрижки французский боб является наличие объема на макушке и затылке. Сами же пряди могут быть короткими, длинными, прямыми иди асимметричными. Также требуется филировка. Благодаря такому приему волосы становятся более послушными и намного легче поддаются укладке.
Непринужденный боб
Такая прическа сочетает в себе непринужденный шик и довольно интересный неопрятный вид. Можно получить довольно интересный и стильный образ.
Чтобы поддерживать прическу, нужно просто, когда выходите из душа, намочить волосы и дать им высохнуть на воздухе в течение 5-10 минут, в зависимости от температуры в комнате. Затем высушить феном.
Это будет довольно быстро и просто. Однако если волосы тонкие, то нагревать их не рекомендуется.
Хороший способ завить волосы без нагрева – намотать их на указательный палец и закрепить заколкой-невидимкой.
В итоге можно получить просто восхитительные кудри, которые не требуют особого ухода.
Преимущества короткой стрижки на тонкие волосы
Из-за своей структуры тонкие волосы достаточно плохо держат объем, именно поэтому кажется, что прическа плоская. Отлично будет смотреться на тонких волосах короткая стрижка. Она визуально делает волосы гуще и объемнее.
Короткие волосы намного быстрее и проще укладывать. Также появляется возможность для визуальной коррекции формы лица.
Боб всегда остается актуальным по причине того, что он визуально добавляет объем за счет несколько приподнятой линии затылка.
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