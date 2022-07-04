“Занимаются специальные люди”: всплыла информация о состоянии Вайкуле после новостей о раке

В последнее время в Сети вновь заговорили о здоровье Лаймы Вайкуле, которая в конце прошлого века столкнулась с онкологией. Пишут, что у победившей рак артистки произошел рецидив. Так ли это на самом деле, неизвестно. Ни сама певица, ни ее близкие не комментируют слухи.

После новостей о раке всплыла другая информация – о финансовом состоянии Вайкуле. Якобы у ООО “Лайма Лайв”, бенефициаром которого является знаменитая артистка, накопились долги на сумму более пяти тысяч евро. Муж певицы не исключает, что это случилось из-за забывчивости сотрудников компании. “Этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию”, – сказал Андрей Латковский, отметив, что Лайма ничего не знает, поскольку не касается этого.

ООО “Лайма Лайв” занимается организацией фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале, но последние несколько лет мероприятие не проводится по разным причинам: например, пандемия и ситуация на Украине. Вероятно, у компании нет большой прибыли, есть только расходы.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров полагает, что настоящая причина отмены фестиваля Laima Rendezvous – политика. Мол, в Латвии не хотят, чтобы приезжали российские артисты.