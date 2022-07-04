Для возвращающихся на родину Пугачевой и Галкина уготована суровая кара: Придется отвечать

Сначала все вокруг говорили о том, что семейство эмигрировало в Израиль. Но позже сама Примадонна объяснила, что поездка временная и связана с отдыхом и лечением. Правда, ее словам не все верят, да и многие связывают стремительный побег четы с гневными высказываниями Максима Галкина в адрес кормившей его страны, которые, кстати, льются из его рта даже за границей.

К слову, после отъезда супругов в Израиле их поступок обсуждают не только пользователи Сети, но и их коллеги по творческому цеху. На днях певец Сергей Минаев высказал уверенность в том, что звездная пара обязательно вернется на родину – это вопрос времени. Но самое важное, по его мнению, разрешение сложившейся вокруг них ситуации. Артист считает, что возможны два сценария развития событий.

Первый – суровая кара, которая ждет их дома. “А если какие-то слова и прозвучали или звучат, придется за них как-то отвечать”. – рассуждает артист. Благо, ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин не совершили каких-то совсем уж тяжких грехов. Так что, говорит Сергей Минаев, возможен и такой сценарий, при котором супругам не придется отвечать. “Я вполне представляю себе вариант конфронтации”, – пояснил он.

Стоит отметить, что разговоры о возвращении звездного семейства ведутся в последнее время часто. Во-первых, не так давно сама Примадонна заявила, что намерена отправить детей в сентябре в школу в России. А позже Юрий Николаев рассказал, что говорил с Аллой Пугачевой по телефону: она сказала, что не планирует жить в эмиграции.