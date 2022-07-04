Мнение: Эксперимент оказался губительным

“Внезапно” выяснилось, что очередной эксперимент над отечественной системой образования оказался неудачным. Фамилии ответственных лиц как обычно остались за кадром.

Эксперимент оказался губительным

Эксперты резюмируют итоги парламентских слушаний о развитии системы высшего образования.

1. Болонская система и последствия ее внедрения признаны губительной для российской системы высшего образования. Оправдываться за введение «западной кальки» уже поздно, необходимы четкие преобразования.

2. Минобрнауки позиционирует себя как актор, который берет на себя ответственность за создание и презентацию новой системы образования. Крайний срок – сентябрь 2022 года.

3. Исходя из этой логики, контрольные цифры приёма на 2023 год должны быть пересмотрены – текущее распределение сделано без учета озвученных во время слушаний тезисов. Вопросов по бюджетным местам становится слишком много.

4. План по уничтожению специалитета в Российской Федерации провалился.

5. Роль ректоров и профессорско-преподавательского состава в принятии политических решений в области науки и высшего образования должна быть увеличена. Именно преподаватели высшей школы выступали против Болонской системы. Их мнение было полностью проигнорировано.

6. Эксперимент с Болонской системой показал, что действующая автономия губительна для вузов, поскольку приводит к радикализации части студенческой молодежи под патронатом ректоров и проректоров.

7. Индивидуализация образования должна проходить по четко заданной траектории.

8. Аргументы об оттоке иностранных студентов и ограничении академической мобильности – искусственные. Самые популярные направления для иностранцев в России преподают на специалитете. А мобильность работала за счёт активности университетов и открытого входа на рынок западных программ по обмену, таких как Эразмус и Фуллбрайт.

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