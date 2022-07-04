Они выбрали жрать – Личное мнение
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Попались на глаза фотографии певицы Ланы Дель Рей и супермодели Тайры Бэнкс.
В молодости обе были худы и красивы.
Фото: Соцсети
А сейчас, мягко говоря, откушались.
Переход из «слева» в «право» эти женщины, как многие из вас, совершили добровольно.
Фото: Соцсети
Радовать свои вкусовые рецепторы им хотелось и хочется больше, чем что-либо ещё.
Теперь их любимые бургеры, мороженое и латте с сиропом отражаются на телах, лицах, здоровье и подавленном самоощущении, которое отчётливо читается и во взгляде, и в походке, и даже в плечах.
Фото: Соцсети
И сколько бы ни твердила в интервью Тайра Бэнкс, что формы или как там она именует свою степень ожирения идут ей больше, чем худоба, в это никто не верит.
Ни окружающие, ни она сама.
Фото: Соцсети
А ведь обе могли бы быть стройными, гибкими, энергичными и по-прежнему красивыми, если бы выбор между перееданием и собой сделали в пользу себя.
Какое место в вашей жизни занимает еда? Что она для вас значит? Переедаете? Заедаете?
Давайте только честно. Хорошо?
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Источник: Лена Миро
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