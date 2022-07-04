Попытка болельщика посетить шахматный турнир без Fan ID закончилась двумя переломами

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04.07.2022, 19:32, Разное
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Попытка 28-летнего жителя Ухты посетить городской шахматный турнир без паспорта болельщика (Fan ID) завершилась переломом двух пальцев на руке. Фаната не пустили в городской Дворец культуры, несмотря на заявленный свободный вход. Причиной послужил вступивший в силу 4 июля закон о новом регламенте посещении спортивных мероприятий.

Охранник, который был вынужден применить силу, рассказал, что у него попросту не было другого выхода.

«Закон нужно соблюдать. Не нравится закон – избирайся в депутаты. Я понимаю, что раньше можно было без этой корочки ходить, но теперь нельзя. Пассажир начал спорить, повысил голос, но я быстро поставил его на место», – рассказал он местным СМИ.

После выписки из больницы шахматному фанату предстоит явиться на заседание суда, где ответит перед законом по статье 115 УК РФ. Его могут наказать штрафом 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за три месяца, исправительными работами до года, арестом до 4 месяцев или обязательными работами до 480 часов. Кроме того, ему навсегда запретят посещать спортивные соревнования.

В результате инцидента шахматный турнир в Ухте прошёл без зрителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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