Мнение: Север Сирии

Турция планирует провести новую военную операцию в Сирии в связи в возросшей в последнее время террористической угрозой с сопредельной территории. Операция будет проведена в рамках международного права, и никто, в том числе США и Россия, не вправе против нее возражать, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Есть все основания предполагать, что именно Турция активно способствовала выводу российских войск с острова Змеиный. Именно турки намерены взять на себя роль основного оператора перевозок из Одесского порта в ходе «спец-операции», пользуясь своим нейтральным статусом в отношении этого конфликта и особым мнением среди стран НАТО.

Однако для успешного решения проблемы Змеиного туркам пришлось на время снять с повестки вопрос о своей военной операции в Сирии, который вызывал негативное отношение в Кремле. Скорее, из соображений престижа, чем из каких еще. Война в Сирии уже почти не интересует кремлевских, им важно сохранять там пресловутую «стабильность».

Теперь турки решили вопрос со Змеиным и снова поднимают тему сирийской операции. С жесткими заявлениями в адрес России и Штатов — не вздумайте нам мешать.

Своеобразная тактика качелей — от выражения трогательной дружбы до оскала клыков. И она работает.

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