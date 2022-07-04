BFM TV – французы возмущены — забастовки на вокзалах и в аэропортах срывают их отпуска

Во Франции забастовки в аэропортах и на железнодорожных вокзалах срывают планы французов на летний отдых, передаёт BFM TV. Пока профсоюзы требуют повышения зарплат, пользователи общественного транспорта вынуждены приспосабливаться к отменённым рейсам и задержанным поездам.

По возвращении с Таити Беатрисе и её мужу Кристиану придётся ещё немного подождать, прежде чем попасть домой.

КРИСТИАН: Мы получили СМС, что мой рейс отменён, а у меня дома четырёхлетняя дочка.

БЕАТРИСА: Мы провели три недели в раю, а потом попали сюда. Это конец света.

В пятницу и субботу работу аэропортов нарушили забастовки. В следующие выходные также ожидаются забастовки.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) также прогнозируют изменения в движении поездов: многие профсоюзы призвали провести забастовку в среду и вызвали возмущение у некоторых путешественников.

ПАССАЖИР: Все отправляются в отпуска, их планировали заранее — часто за год.

ПАССАЖИРКА: Мы возмущены, потому что я, например, провожу неделю здесь, хотя для меня важно поехать повидать свою семью.

Протестующие хотят добиться повышения зарплат, главным образом для компенсации инфляции.

ФАБЬЕН ВИЛЬДЬЁ, представитель профсоюза Sud-Rail: Всем равномерно подняли зарплату на 300 евро, каждому бродяге и рабочему. А у нас в SNCF никакого повышения, зарплаты не менялись с 2014 года.

Ассоциации пользователей (общественного транспорта. — ИноТВ) раскритиковали такое решение (провести забастовки. — ИноТВ) как раз тогда, когда все отправляются в отпуск.

МИШЕЛЬ УИДОР, вице-председатель Национальной федерации ассоциаций пользователей общественного транспорта: Путешествующие там никому не нужны. Их оставляют в растерянности на вокзальных путях или на обочинах дорог к аэропорту с чемоданами в руках. Это возмутительно!

Компания SNCF готовится к летним рекордам: там уже продали 8 миллионов билетов. Что касается авиасообщения, в августе оно должно на 95 процентов восстановить показатели 2019 года.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.