Мнение: Столы с подогревом, оправдание японцев и национализация «Сахалина-2»

1. Как мы недавно с вами выяснили, японцы являются рекордсменами по моржеванию в квартирах зимой. Русскому человеку, издревле привыкшему к жарко натопленным помещениям, сложно понять, как вообще эти несчастные японцы выживают при температуре в 10°C (ссылка), которая держится неделями. Для этого японцам приходится изворачиваться и применять техническую смекалку. Читательница tanatriel указывает на любопытное японское устройство, совершенно невиданное в России – стол с подогревом (ссылка 1, ссылка 2):



Котацу (яп. 炬燵) — традиционный японский предмет мебели, низкий деревянный каркас стола, накрытый японским матрацем футоном или тяжёлым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла, часто встроенный в стол.

Существует два основных типа котацу, используемых в Японии в настоящее время, которые отличаются источником тепла:

Электрический — более современный тип котацу, который включает стол с электрическим нагревателем, прикреплённым к нижней стороне стола. Такой котацу обычно ставится на тонкий футон. Вторым, более тонким, футоном накрывают стол, а сверху ставят столешницу.

Угольный — традиционный тип, который устанавливается в специальную нишу глубиной примерно 40 сантиметров, в полу или стенках которой размещается электрический или угольный нагреватель. Нагреватель также может быть прикреплён к столу, как в современных котацу.

Тем не менее, источником тепла может служить всё что угодно: от водяных грелок «ютампо» до сложенных в специальный ящик нагретых камней

Обычно люди садятся на специальные подушки «дзабутон» вокруг котацу и накрывают ноги или даже всё туловище одеялом. Хотя под одеяло, как правило, помещают только нижнюю часть тела, это позволяет чувствовать себя комфортно даже в неотапливаемом помещении. Летом одеяло может быть убрано, и тогда котацу может использоваться как обычный стол.

Поскольку на большей части Японии зима мягкая и непродолжительная, большинство японских домов не имеет достаточной теплоизоляции, и температура в помещении зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в холодное время года поддержание нормальной температуры в доме достаточно дорого. Котацу — относительно недорогой для жителей дома способ находиться в тепле зимой, так как одеяло изолирует небольшой объём тёплого воздуха.

Изначально котацу предназначалось для людей, носящих японскую одежду, поскольку в этом случае тёплый воздух проникает под полы и выходит через воротник, согревая таким образом всё тело.

2. Уточнение по истории с судном-ролкером «Ангара», в результате пожара на котором сгорело до 600 подержанных японских машин, направлявшихся в Россию (ссылка). На днях я поверхностно изучил ситуацию, из-за чего несправедливо обвинил японцев в нарушении морских обычаев. Приношу свои извинения нашим соседям. СМИ пишут (со ссылкой на компанию-импортёра машин), что хотя японцы и не стали помогать российским морякам в тушении пожара (ссылка), но, по крайней мере, японская береговая охрана и спасатели помогли с эвакуацией экипажа (ссылка).



В комментариях некоторые оправдывают действия японцев (точнее, их бездействие). Мол, если на судне, плотно заставленном машинами, загорелась хоть одна, то тушить его уже бессмысленно, ведь огонь перекинется на соседние машины, в которых также есть бензин, аккумуляторы и другие горючие материалы. В таких случаях, якобы, проще вовсе не тушить, а дать автопарку полностью сгореть и получить потом страховку.

Специалистам виднее. Но ведь российские моряки зачем-то таки предприняли попытку потушить пожар, хотя и безуспешную. Значит, какой-то смысл в тушении они всё же видели.

3. Японцы недовольны решением Владимира Путина о «национализацию» нефтегазового проекта «Сахалин – 2», в котором у японских компаний была значительная доля. В произошедшем, однако, винят не столько российского президента, сколько японских политиков (ссылка):

Японские пользователи Twitter резко отреагировали на сообщение телеканала NHK об указе президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Авторы комментариев раскритиковали дипломатию администрации премьер-министра государства Фумио Кисиды, подчеркнув, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам. По их словам, это приведет к росту бедности и нищеты в стране.

«Это провал дипломатии администрации Кисиды. Изначально, если вы продолжаете поддерживать дружеские отношения с Россией, вы можете дешево импортировать сырую нефть и пшеницу, чтобы принимать меры против цен», — предрек пользователь Twitter с никнеймом @s1omori.

«Это серьезный ущерб не только для торговых компаний, но и для национальных интересов», — добавил пользователь с никнеймом @takatak83205581. «Сильно пострадают не только Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation, которые инвестировали, но и газовые компании», — согласился комментатор с никнеймом @YujiOzawa.

«Наступила опасная эра. Это заставляет меня задуматься о независимости Японии», — написал пользователь с никнеймом @_artstroll. «Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете» — считает пользователь с никнеймом @hr_party_prc.

Ранее издание Financial Times заявило, что российский президент Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов на Западе и в Британии, «щелкнув их по носу».

В пятницу, 1 июля, Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Здесь надо подчеркнуть, что речь вовсе не идёт о национализации по большевистко-советскому образцу: никто не отнимает имущество у голландско-британских и японских буржуев. Просто вместо частной фирмы, зарегистрированной изначально в офшоре на Бермудских островах, теперь будет российская государственная компания, в которой у прежних владельцев останутся прежние доли.

Если, конечно, они согласятся принять эти доли после регистрации нового юридического лица. Для этого им придётся проигнорировать антироссийские санкции и запреты на новые инвестиции в Россию. Иначе акции будут принудительно проданы с торгов, и хотя иностранные акционеры получат за них какие-то деньги, сумма может оказаться куда меньше нормальной рыночной цены. Напомню, что в Shell ранее объявили о намерении избавиться от своей доли в «Сахалине-2», а вот японцы рассчитывали её сохранить.

Всё честно: ведь Шелл хочет не просто уйти из проекта, но и забрать с собой некоторые технологии шельфовой добычи, что является откровенно враждебным шагом и угрозой для России. Проводя «национализацию», государство, во-первых, берёт ситуацию под более плотный контроль, во-вторых, усложняет процесс выхода для Шелл, а в третьих, делает выход куда более убыточным, чем ранее. Если Шелл таки уйдёт, пускай её доля достанется государству или российским частным инвесторам по более выгодной цене: вполне справедливое наказание за агрессию против России.