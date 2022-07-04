«Вкусно — и точка» начала проверку ресторанов после обнаружения просрочки

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» начала проверку всех своих предприятий после найденной партии просроченных соусов, сообщили в компании.

«Все просроченные соусы, которые составляли лишь небольшую часть от общей партии, были убраны из продажи. Дополнительно мы проверяем соусы во всех предприятиях сети, чтобы подобное не повторилось», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в соцсетях сообщили, что в ресторанах «Вкусно – и точка» заметили просроченные соусы.

До этого во «Вкусно – и точка» опровергли сообщение о том, что в меню в ресторанах появилось пиво.

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