«Вкусно — и точка» начала проверку ресторанов после обнаружения просрочки
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Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» начала проверку всех своих предприятий после найденной партии просроченных соусов, сообщили в компании.
«Все просроченные соусы, которые составляли лишь небольшую часть от общей партии, были убраны из продажи. Дополнительно мы проверяем соусы во всех предприятиях сети, чтобы подобное не повторилось», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в соцсетях сообщили, что в ресторанах «Вкусно – и точка» заметили просроченные соусы.
До этого во «Вкусно – и точка» опровергли сообщение о том, что в меню в ресторанах появилось пиво.
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