Нанести переходный оттенок и темные тени на внешние уголки глаз: семь советов и рекомендаций, как бороться с «веками-капюшонами»

Нависшее веко — весьма распространенная проблема, которая появляется с возрастом, когда кожа теряет свою упругость и эластичность. Из-за этого тяжело сделать красивый макияж. Рассматриваем семь способов борьбы с данной проблемой.

Используйте праймер

Первостепенная задача – обеспечить макияжу стойкость. Поскольку нависшее веко находится в непосредственной близости с подвижным, то уже к середине дня косметика начинает размазываться. Тени забиваются в складки, из-за чего мейк-ап выглядит малопривлекательно. Если же перед нанесением теней использовать праймер, это обеспечит более надежную фиксацию. Вы также можете использовать специальный фиксирующий спрей, нанося его поверх теней, уже на готовый макияж.

Правильно располагайте переходный оттенок

При макияже обычно переходный оттенок теней наносят на складку века. Но если оно нависшее, тогда цвета может быть не видно. В таком случае следует нанести переходный оттенок не в складке, а над ней. Проведите линию от центра глаза к внутреннему уголку брови. Благодаря этой линии удастся замаскировать веко-«капюшон». Глаза станут более открытыми.

Используйте темные тени

Чтобы отодвинуть визуально нависшее веко, используйте матовые тени темного оттенка. Тогда в макияже появится глубина. Нанесите тени на внешние уголки глаза, под бровями. Не бойтесь, что матовые тени подчеркнут мимические морщинки. Чтобы этого не произошло, перед нанесением декоративной косметики используйте основу: лучше кремовой текстуры.

Хорошенько растушевывайте тени, создавая более плавный переход от темного оттенка к светлому.

Секрет этого способа заключается в том, что темные оттенки визуально уменьшают объемы – поэтому и складка не кается большой.

Используйте светлые тени

Есть еще один способ замаскировать нависшее веко и больше открыть глаза. Нанесите светлые тени за пределы нависшего века, а не на само веко, как это было описано в способе выше. Если скомбинируйте и светлые, и темные тени, объединив этот и предыдущий способы, тогда никакой складки видно не будет.

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Кстати, в случае со светлыми тенями, берите не матовые, а блестящие, с сияющим эффектом.

Откажитесь от подводки

Макияж по типу кошачьего глаза не теряет своей актуальности, однако он совершенно не подходит при наличии нависшего века. Как бы вы ни старались, но не удастся скрыть складку. Напротив, жидкая подводка, нанесенная сверху, только акцентирует внимание на проблеме. Вряд ли удастся провести четкую и ровную линию.

Если хотите, то проводите стрелки прямо у внешних уголков глаз: да и то карандашом, а не жидкой подводкой. Линия должна быть чуть размытой. Ее можно растушевать с помощью ватной палочки.

Используйте яркие тени

Наличие нависшего века – это еще не повод отказываться от яркого макияжа. Если берете тени насыщенных цветов, то выбирайте мерцающие, с глиттером и блестками, а не матовые. В идеале – наносить яркий цвет на внутренней трети века. Внутренний уголок желательно высветлить.

Вы также можете сделать такой макияж: яркие тени на верхнем веке и яркая подводка на нижнем веке, по росту линии ресниц.

Сделайте длинные и пушистые ресницы

Чем длиннее и пушистее ресницы, тем лучше удастся замаскировать нависшее веко. Инвестируйте в покупку тушь для увеличения объема ресниц, чтобы избавиться от проблемы нависшего века.

Разрешается наращивать ресницы, но здесь важно соблюдать одну простую рекомендацию. Если ресницы у внешней части глаза будут длинными, то глаза будут «закрываться». Вам нужно сделать так, чтобы самые длинные ресницы располагались по центру глаза, а самые короткие – в уголках. Такой макияж позволит вашим глазам стать больше визуально, а нависшего века совсем не будет видно.