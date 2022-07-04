Лето – лучшее время для экспериментов с макияжем: неоновые цвета и еще 10 тенденций 2022 года, которые стоит попробовать

Тенденции макияжа постоянно меняются, и это очень хорошо. После того как в 2020 и 2021 гг. в тренде была матовая кожа, современные тенденции ориентированы на свежесть и увлажнение. В 2022 году мы также увидели возвращение модного макияжа 2000-х. На передний план вышли морозные глаза и ярко-розовый блеск для губ. Вот несколько тенденций макияжа, которые в моде в 2022 году.

Неоновые оттенки

Что может быть лучше, чем подчеркнуть глаза при помощи теней? В этом году популярностью пользуются различные неоновые тона.

Отлично смотрятся ярко-синие и зеленые оттенки, розовые цвета, а также блестки. Все это указывает на возрождение стиля начала 2000-х годов.

Дополнить все это лучше всего при помощи таких же ярких и смелых средств для макияжа в неоновых тонах.

Блеск для губ

В 2022 году стоит отказаться от матовых сухих губ и выбрать красивое глянцевое покрытие.

Однако необязательно ограничиваться только губами. Можно нанести блеск на веки. В итоге получится довольно интересный и сияющий образ.

Экстравагантные украшения для глаз

Блестящие образы для глаз, которые пришли к нам с 2021 года, теперь стали более экстремальными и превратились в фантастические украшения.

Декор поражает своим разнообразием, однако особенно красиво смотрятся жемчужные глаза.

Для декора можно использовать яркие металлизированные пленки и драгоценные камни, дополняющие мягкие лайнеры и нейтральные тени. Можно нанести драгоценные камни под глаза, используя их вместо осветляющего консилера. Стоит решиться на такой эксперимент.

Красные губы

Красная помада никогда не выходит из моды. Такой макияж просто отлично смотрится в сочетании с гладкими прическами и сияющей натуральной кожей. Это выглядит ярко, эффектно и просто невероятно.

Пастельные тона

Графическая пастельная подводка глаз пользуется большой популярностью в 2022 году. Красиво и стильно смотрятся мечтательные бирюзовые акценты, подчеркивающие внутренние уголки и складки глаз.

Можно немного поэкспериментировать с асимметрией, чтобы выглядеть более оригинально и интересно.

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Яркие румяна

В 2022 году популярностью будут пользоваться достаточно яркие оттенки румян, которые помогут подчеркнуть естественное сияние кожи.

Хорошо смотрятся коралловые, ярко-розовые и оранжевые тона. Яркие румяна отлично подходят для совершенно любого оттенка кожи, но особенно красиво они выглядят на более темных кожных покровах.

Теплые тона кожи лучше всего сочетаются с красными и оранжевыми оттенками, а холодные тона – с розовыми и коралловыми.

Тенденции макияжа губ в стиле 90-х

Снова в моду возвращается мейкап в стиле гранж. Коричневая помада и карандаш для губ снова в моде в 2022 году. Это выглядит довольно интересно и гламурно.

Размытые яркие цвета губ

В последние несколько лет наблюдалось снижение популярности темных оттенков помады. Однако в 2022 году эти цвета помады снова возвращаются в моду, но при этом они будут несколько размытыми. Это поможет сделать образ более мягким и современным.

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Красиво смотрятся темно-фиолетовые и маково-коралловые тона. Ключом к созданию образа является нанесение цвета от центра и растушевка его кистью для создания эффекта омбре.

Ледяные тона

Морозно-голубые тени для век и ледяные розовые губы снова вернулись в моду.

Такие цвета отлично подходят под совершенно любой оттенок кожи, поэтому их может выбирать каждая девушка.

Естественные пушистые брови

Натуральные брови пользуются большой популярностью и будут оставаться актуальными еще длительное время. Акцент нужно сделать на естественный пушистый вид, а не на густые брови, которые были в моде в середине 2010-х. Это модная тенденция 2022 года.

Не должно быть никаких резких краев и большого количества косметических средств.

Неестественные красочные брови

Они могут быть обесцвеченными или яркими цветными. Все это в тренде в 2022 году. Можно поэкспериментировать с различными оттенками. Это отличный вариант на лето.