 

Копия Примадонны: Всплыли фото тайного ребенка Пугачевой

04.07.2022, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как известно, Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным, который гораздо моложе ее. Именно в отношении с ним она обзавелась еще двумя наследниками – Гарри и Елизаветой. Собственно, немного уйдя от концертной деятельности, Алла Пугачева посвящает всю себя их воспитанию.

Но, как оказалось, это на сегодняшний день не единственные любимые дети Примадонны. У нее есть еще один милый сердцу ребенок, которого можно даже назвать тайным, ведь она, кажется, ни разу не говорила о нем публично. Речь идет о внучке Аллы Борисовны, которая в 2020-м году родилась в семье ее племянника Владислава. Девочку, кстати, назвали в честь знаменитой бабушки. В августе маленькой Алле исполнится два года.

Так вот, накануне в Сети всплыли фотографии внучки Примадонны. Девочка запечатлена играющей на детской площадке в воздушном белом платье и такого же цвета косынке. У малышки – белые волосы, а лицом она очень похожа на свою известную родственницу. Буквально копия Аллы Пугачевой! Так считает и ее мама.

Женщина также отметила, что маленькая Алла растет очень самостоятельной. В ближайшее время родители девочки собираются отдать ее в детский сад на полдня. Ну, а поклонникам остается ждать новые фотографии поразительно похожей на Аллу Пугачеву внучки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.20 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

09.06.22 / Le Monde – уход Елизаветы II грозит Великобритании дальнейшей изоляцией

01.12.20 / Аня Чиповская о сериале “Псих”, работе с Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком и забавной встрече с Лией Ахеджаковой

01.11.21 / Скандалы: У семи нянек Су-35 без глазу

21.12.21 / Скандалы: Сутяжник и любитель скакунов

29.06.22 / Independent – «Россия будет представлять ещё большую угрозу» — глава британской армии призвал готовиться к борьбе в Европе

06.06.22 / Какое лицемерие: петербуржцы раскритиковали слова Беглова о решении проблем экологии

26.08.20 / Скандалы: Международный розыск завершился в Подмосковье

19.05.21 / Финансирование студенческого стартапа StudentFinance привлекает $ 5,3 млн семян от Giant и Armilar

27.02.22 / Мнение: Санкции против Великобритании, трудодни в Китае и главное правило биржевой торговли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика